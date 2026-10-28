Desfiles del 3 y 4 de noviembre: cierres de vías y desvíos de tránsito en Ciudad de Panamá

Los desfiles del 3 y 4 de noviembre en Ciudad de Panamá tendrán un operativo especial de seguridad y tránsito en las dos rutas establecidas para las celebraciones patrias. Según la información suministrada, los cierres de vías y desvíos de tránsito comenzarán a las 6:00 a.m., con medidas para la circulación del transporte público.

Cierres de calles y rutas alternas para Metrobus

En la ruta 1, los cierres comenzarán a las 6:00 a.m. en el sector de Barraza, hacia el Mercado de Mariscos. La Cinta Costera 1 quedará habilitada exclusivamente para la circulación de unidades de Metrobus. Las delegaciones que participen en este recorrido deberán ingresar por El Chorrillo, a través de calle 11, y salir por avenida B.

Rutas de los desfiles patrios en la ciudad de Panamá del 3 y 4 de noviembre. https://t.co/BP6UF9UZlE pic.twitter.com/a7CdKnVOOX — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Para la ruta 2, también se establecerán desvíos desde las 6:00 a.m. Los autobuses serán dirigidos hacia la avenida Simón Bolívar para continuar su recorrido e ingresar por el sector de la iglesia Hosanna. Las delegaciones participantes deberán acceder por la iglesia del Carmen y posteriormente salir por la vía España, siguiendo el recorrido establecido. Según lo informado, los residentes de las áreas afectadas tendrán acceso durante el operativo.

Recomendaciones de seguridad para los asistentes

Las autoridades recomiendan a quienes asistan a los desfiles evitar llevar objetos de gran valor, mantener una supervisión constante de los niños y procurar una hidratación adecuada durante la jornada. También sugieren colocar a los menores una tarjeta de identificación con datos de contacto de sus familiares, como medida preventiva en caso de extravío.

El dispositivo de seguridad se concentrará en ambas rutas durante el 3 y 4 de noviembre, por lo que se recomienda a conductores y usuarios del transporte público tomar previsiones ante los cierres y posibles cambios en sus desplazamientos.