Desfiles del 9 de noviembre en Santiago de Veraguas: autoridades analizan si se realizarán

La realización de los desfiles patrios del próximo 9 de noviembre en Santiago de Veraguas aún está en evaluación, luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) anunciara la suspensión de las actividades del 3 y 4 de noviembre. Las autoridades analizan las condiciones de seguridad y la logística necesaria antes de tomar una decisión definitiva.
¿Por qué se analiza la realización de los desfiles?
El alcalde de Santiago, Erik Jaén, explicó que las autoridades buscan determinar si existen las condiciones necesarias para desarrollar las actividades patrias, tomando en cuenta la seguridad de los asistentes y la disponibilidad de recursos para atender posibles emergencias.
Entre los aspectos que se evalúan están las condiciones de los edificios y la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.
Comercios y trabajadores podrían verse afectados
Una nueva suspensión también tendría repercusiones económicas para las personas que dependen de estas actividades para generar ingresos.
Sectores como el transporte, los restaurantes, los hoteles y el comercio informal podrían verse afectados si finalmente no se realizan los desfiles.
Personal de emergencia, clave para la decisión
La realización de las actividades dependerá, además, de la disponibilidad de médicos, paramédicos, ambulancias y unidades policiales para garantizar la atención de posibles emergencias.
La logística requerida para un evento de esta magnitud implica coordinación entre distintos estamentos, algunos de los cuales continúan desplegados en zonas de emergencia tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales para conocer la decisión definitiva.