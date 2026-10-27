Aprehenden a hombre por presunto intento de homicidio contra niño de 3 años en Chepo

Un hombre fue aprehendido por su presunta vinculación con un intento de homicidio contra una niña de 3 años, ocurrido el pasado 22 de octubre en la comunidad de Higuera, distrito de Chepo, en Panamá Este. Las autoridades informaron que la menor se encuentra estable y en proceso de recuperación.

La aprehensión se realizó durante un allanamiento desarrollado por unidades de inteligencia y las Fuerzas Especiales de la Tercera Brigada de Panamá Este, en coordinación con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio .

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Dictan detención provisional por presunto intento de homicidio en Chepo

De acuerdo con el informe de las autoridades, al ciudadano aprehendido se le decretó la medida cautelar de detención provisional, mientras continúa el proceso judicial por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, la niña de 3 años permanece estable y en recuperación, según la información proporcionada por las autoridades.

Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni la relación entre el sospechoso y la menor.