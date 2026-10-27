Asesinan a hombre cuando regresaba del trabajo a su casa en Cativá

Un hombre de 36 años fue asesinado de varios disparos cuando regresaba a su residencia después de cumplir su jornada laboral, en la comunidad de Villa Liriola , corregimiento de Cativá , provincia de Colón .

El hecho ocurrió mientras la víctima se dirigía a su vivienda, donde fue atacada con arma de fuego.

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Homicidio en Cativá, provincia de Colón

Un hombre de 36 años fue asesinado de varios disparos en la comunidad de Villa Liriola, corregimiento de Cativá, provincia de Colón, cuando regresaba a su casa luego de su jornada laboral. pic.twitter.com/wO02O9Opv7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

El homicidio se registró en la comunidad de Villa Liriola, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.

Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del ataque o las personas involucradas.