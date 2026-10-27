Colón Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 12:43

Asesinan a hombre cuando regresaba del trabajo a su casa en Cativá

Un hombre de 36 años fue asesinado a tiros en Villa Liriola, corregimiento de Cativá, cuando regresaba a su residencia después de trabajar.

Asesinan a hombre cuando regresaba del trabajo 

Asesinan a hombre cuando regresaba del trabajo 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de 36 años fue asesinado de varios disparos cuando regresaba a su residencia después de cumplir su jornada laboral, en la comunidad de Villa Liriola, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

El hecho ocurrió mientras la víctima se dirigía a su vivienda, donde fue atacada con arma de fuego.

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Homicidio en Cativá, provincia de Colón

El homicidio se registró en la comunidad de Villa Liriola, donde un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.

Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del ataque o las personas involucradas.

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