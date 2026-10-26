Naviferias del IMA 2026: Bolsas navideñas costarán B/.15 y se venderán desde diciembre

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán a partir de la primera semana de diciembre, con bolsas navideñas que tendrán un costo de B/.15. La institución avanza en los preparativos para adquirir 500 mil jamones picnic, que serán suministrados por nueve procesadoras nacionales y distribuidos como parte de esta iniciativa.
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Naviferias del IMA 2026: ¿Dónde se venderán las bolsas navideñas?
Según informó la entidad, las Naviferias llegarán a 163 poblaciones de Panamá, incluidas 28 comunidades insulares, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a productos alimenticios durante la temporada navideña.
Entre los principales detalles anunciados se encuentran:
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Inicio previsto: Primera semana de diciembre de 2026.
Precio de la bolsa navideña: B/.15.
Cantidad de jamones picnic prevista: 500 mil piezas.
Proveedores: Nueve procesadoras nacionales.
Cobertura: 163 poblaciones, incluidas 28 comunidades insulares.
IMA impulsa la participación de productores nacionales
Durante la reunión, Murillo Robles también reiteró el llamado a los porcinocultores para que ofrezcan sus productos directamente a los consumidores mediante las agroferias y tiendas permanentes de la institución.
Con esta iniciativa, el IMA busca respaldar a la industria porcina nacional y ofrecer productos a precios accesibles durante las celebraciones de fin de año.