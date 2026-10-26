Naviferias del IMA 2026: Bolsas navideñas costarán B/.15 y se venderán desde diciembre

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán a partir de la primera semana de diciembre, con bolsas navideñas que tendrán un costo de B/.15. La institución avanza en los preparativos para adquirir 500 mil jamones picnic, que serán suministrados por nueve procesadoras nacionales y distribuidos como parte de esta iniciativa.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, ofreció detalles sobre el proceso de compra durante su participación en una reunión de la Cadena Agroalimentaria de Cerdo.

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Naviferias del IMA 2026: ¿Dónde se venderán las bolsas navideñas?

Según informó la entidad, las Naviferias llegarán a 163 poblaciones de Panamá, incluidas 28 comunidades insulares, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a productos alimenticios durante la temporada navideña.

IMA avanza logística de las Naviferias 2026 con la compra de 500 mil jamones picnic a la industria nacionalhttps://t.co/DFKPdnG5ED#ConPasoFirme pic.twitter.com/b0T2RpOM4B — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 26, 2026

Entre los principales detalles anunciados se encuentran:

Inicio previsto: Primera semana de diciembre de 2026.

Precio de la bolsa navideña: B/.15.

Cantidad de jamones picnic prevista: 500 mil piezas.

Proveedores: Nueve procesadoras nacionales.

Cobertura: 163 poblaciones, incluidas 28 comunidades insulares.

IMA impulsa la participación de productores nacionales

Durante la reunión, Murillo Robles también reiteró el llamado a los porcinocultores para que ofrezcan sus productos directamente a los consumidores mediante las agroferias y tiendas permanentes de la institución.

Con esta iniciativa, el IMA busca respaldar a la industria porcina nacional y ofrecer productos a precios accesibles durante las celebraciones de fin de año.