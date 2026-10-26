IMA: conoce horario y lugares de las agroferias de este martes 27 de octubre

IMA: Conoce los lugares y horarios de las agroferias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este martes 27 de octubre de 2026, con productos de la canasta básica a precios accesibles para los consumidores.

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La jornada comenzará a partir de las 8:00 a. m. en diferentes regiones del país. La entidad recuerda que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos.

¿Dónde serán las agroferias del IMA este martes 27 de octubre?

Estos son los puntos anunciados para la jornada:

Panamá

Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

Colón

Predios de la Junta Comunal de El Congo, distrito de Donoso.

Comarca Ngäbe-Buglé

Comunidad de Calante, distrito de Kankintú.

Cancha de usos múltiples de Hato Chamí, distrito de Nole Duima.

Los Santos

Frente a la iglesia de Bahía Honda, distrito de Macaracas.

Panamá Este

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.

Darién

Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe. A continuación, las agroferias del IMA programadas para este 26 y 27 de octubre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Ipnre0K8M4 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 24, 2026

Requisitos para comprar en las agroferias

El IMA recuerda a los consumidores que deben presentar su cédula de identidad personal para realizar sus compras. Asimismo, recomienda llevar bolsas reutilizables.

Las agroferias forman parte de las iniciativas de la entidad para facilitar el acceso a productos alimenticios a precios accesibles en distintas comunidades del país.