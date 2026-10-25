Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 14:01

Incendio en Amador consume dos embarcaciones en Flamenco Marina

Dos embarcaciones fueron consumidas por un incendio en Amador. Bomberos atendió la emergencia y Dinasepi investiga las causas.

Incendio en Isla Flamenco
Incendio en Isla Flamenco
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos embarcaciones fueron consumidas por un incendio registrado la noche del sábado 24 de octubre en el muelle de Flamenco Marina, ubicado en la Calzada de Amador, en Ciudad de Panamá.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que desplegó cinco vehículos para atender la emergencia y extinguir las llamas. Según el reporte, no se registraron personas heridas.

Bomberos investigan las causas del incendio en Amador

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa las causas del incendio ni la magnitud de las pérdidas materiales ocasionadas a las embarcaciones.

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