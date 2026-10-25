Incendio en Amador consume dos embarcaciones en Flamenco Marina

Dos embarcaciones fueron consumidas por un incendio registrado la noche del sábado 24 de octubre en el muelle de Flamenco Marina, ubicado en la Calzada de Amador, en Ciudad de Panamá.
Bomberos investigan las causas del incendio en Amador
La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.
Hasta el momento, la información suministrada no precisa las causas del incendio ni la magnitud de las pérdidas materiales ocasionadas a las embarcaciones.
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