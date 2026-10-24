Proyecto de ley 746 avanza: descuentos para jubilados serán discutidos en segundo debate

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 746, que incluye nuevos descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, tras introducir modificaciones, eliminar algunos artículos e incorporar otros nuevos.
Adames explicó que el proyecto contempla exenciones, rebajas y descuentos para facilitar la adquisición de medicamentos y bienes a personas con capacidad adquisitiva limitada, además de establecer un sistema de compensación.
Asimismo, indicó que el proyecto de ley 746 será discutido en segundo debate a partir de la próxima semana, antes del 31 de octubre.
¿Cuáles son los descuentos propuestos para jubilados y pensionados?
Entre los descuentos contemplados en el proyecto de ley se encuentran:
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25 % en el valor de los medicamentos.
25 % en los honorarios por consulta general.
15 % en todos los servicios de oftalmología.
20 % en los servicios de laboratorio.
30 % en los servicios de radiología.
50 % en el valor o duplicado de la renovación de pasaportes, cédulas o licencias de conducir.
30 % en la facturación mensual de electricidad.
30 % en el cargo fijo de telefonía residencial.
Proyecto espera aprobarse antes del 31 de octubre
El diputado Javier Sucre, proponente del proyecto de ley, mencionó que la iniciativa pretende generar oportunidades y complementar las bajas pensiones de los adultos mayores, con una estimación de $270 millones en beneficios anuales.
Sucre también destacó que se busca avanzar hasta completar el proceso legislativo, con el compromiso presidencial de finalizarlo para el 31 de octubre.