Proyecto de ley 746 avanza: descuentos para jubilados serán discutidos en segundo debate

Discuten Proyecto de ley 746 para jubilados y pensionados.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 746, que incluye nuevos descuentos para jubilados , pensionados y personas de la tercera edad, tras introducir modificaciones, eliminar algunos artículos e incorporar otros nuevos.

El diputado Crispiano Adames Navarro, presidente de la comisión, destacó que se implementa una iniciativa inédita mediante una mesa técnica ejecutiva para evaluar proyectos y conciliar con actores económicos y sociales, lo que permite la reestructuración de propuestas.

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Adames explicó que el proyecto contempla exenciones, rebajas y descuentos para facilitar la adquisición de medicamentos y bienes a personas con capacidad adquisitiva limitada, además de establecer un sistema de compensación.

Asimismo, indicó que el proyecto de ley 746 será discutido en segundo debate a partir de la próxima semana, antes del 31 de octubre.

¿Cuáles son los descuentos propuestos para jubilados y pensionados?

Entre los descuentos contemplados en el proyecto de ley se encuentran:

25 % en el valor de los medicamentos.

25 % en los honorarios por consulta general.

15 % en todos los servicios de oftalmología.

20 % en los servicios de laboratorio.

30 % en los servicios de radiología.

50 % en el valor o duplicado de la renovación de pasaportes, cédulas o licencias de conducir.

30 % en la facturación mensual de electricidad.

30 % en el cargo fijo de telefonía residencial.

Proyecto espera aprobarse antes del 31 de octubre

El diputado Javier Sucre, proponente del proyecto de ley, mencionó que la iniciativa pretende generar oportunidades y complementar las bajas pensiones de los adultos mayores, con una estimación de $270 millones en beneficios anuales.

Sucre también destacó que se busca avanzar hasta completar el proceso legislativo, con el compromiso presidencial de finalizarlo para el 31 de octubre.