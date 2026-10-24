Este sábado 24 de octubre se desarrolla la Teletón 20-30 de Provincias Centrales, en el Centro de Convenciones de Azuero. La actividad reúne a artistas y voluntarios para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de viviendas en las comunidades afectadas tras el terremoto del 9 de octubre.
Chitré Nacionales - 24 de octubre de 2026 - 14:09
VIDEO | EN VIVO Teletón 20-30 en provincias Centrales
Este sábado 24 de octubre se desarrolla la Teletón 20-30 Provincias Centrales, en el Centro de Convenciones de Azuero.
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