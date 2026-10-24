Chitré Nacionales -  24 de octubre de 2026 - 14:09

VIDEO | EN VIVO Teletón 20-30 en provincias Centrales

Este sábado 24 de octubre se desarrolla la Teletón 20-30 Provincias Centrales, en el Centro de Convenciones de Azuero.

 Teletón 20-30 en provincias Centrales.

 Teletón 20-30 en provincias Centrales.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 24 de octubre se desarrolla la Teletón 20-30 de Provincias Centrales, en el Centro de Convenciones de Azuero. La actividad reúne a artistas y voluntarios para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de viviendas en las comunidades afectadas tras el terremoto del 9 de octubre.

VIDEO | EN VIVO Teletón 20-30 en provincias Centrales

En esta nota:
Seguir leyendo

Sismo en Panamá | Brindan detalles sobre la Teletón 20-30 de Provincias Centrales que se realiza este sábado

Teletón 20-30 en Chitré: artistas se unen para apoyar a damnificados por el terremoto

Ultiman detalles para la Teletón en Chitré a beneficio de los afectados del terremoto

Recomendadas

Más Noticias