Teletón 20-30 en Chitré: artistas se unen para apoyar a damnificados por el terremoto

Los preparativos avanzan en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, para la Teletón 20-30, que se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las familias que perdieron sus hogares tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre de 2026.
Artistas invitados
La jornada contará con la participación de artistas como
- Alejandro Torres
- Samy y Sandra Sandoval
- Osvaldo Ayala, entre otros que se sumarán a esta iniciativa solidaria.
Una jornada para devolver esperanza
Carlos Rivera, del Club Activo 20-30, explicó que la actividad, denominada como El Corazón de Panamá, busca brindar esperanza a las familias damnificadas y recaudar fondos para construir la mayor cantidad de viviendas posibles.
La entrada será gratuita y se invita a la población a participar y realizar sus donaciones.
La actividad también contará con transmisión a través de Medcom y opciones para donar mediante sus plataformas.