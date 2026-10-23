Teletón 20-30 en Chitré: artistas se unen para apoyar a damnificados por el terremoto

Conozca los detalles de la teletón 20-30 en Chitré.

Los preparativos avanzan en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, para la Teletón 20-30 , que se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las familias que perdieron sus hogares tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre de 2026.

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Artistas invitados

La jornada contará con la participación de artistas como

Alejandro Torres

Samy y Sandra Sandoval

Osvaldo Ayala, entre otros que se sumarán a esta iniciativa solidaria.

En el Centro de Convenciones de Chitré se realizan los últimos preparativos para la Teletón 20-30 de provincias centrales de este fin de semana, para ayudar a reconstruir las casas de familias afectadas por el sismo. pic.twitter.com/qrTaB8p19E — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2026

Una jornada para devolver esperanza

Carlos Rivera, del Club Activo 20-30, explicó que la actividad, denominada como El Corazón de Panamá, busca brindar esperanza a las familias damnificadas y recaudar fondos para construir la mayor cantidad de viviendas posibles.

La entrada será gratuita y se invita a la población a participar y realizar sus donaciones.

La actividad también contará con transmisión a través de Medcom y opciones para donar mediante sus plataformas.