Chitré Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 15:06

Teletón 20-30 en Chitré: artistas se unen para apoyar a damnificados por el terremoto

El Centro de Convenciones de Azuero se prepara para la Teletón 20-30 una jornada solidaria a beneficio de las familias afectadas por el terremoto.

Conozca los detalles de la teletón 20-30 en Chitré.

Conozca los detalles de la teletón 20-30 en Chitré.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Los preparativos avanzan en el Centro de Convenciones de Azuero, en Chitré, para la Teletón 20-30, que se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las familias que perdieron sus hogares tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre de 2026.

Artistas invitados

La jornada contará con la participación de artistas como

  • Alejandro Torres
  • Samy y Sandra Sandoval
  • Osvaldo Ayala, entre otros que se sumarán a esta iniciativa solidaria.

Una jornada para devolver esperanza

Carlos Rivera, del Club Activo 20-30, explicó que la actividad, denominada como El Corazón de Panamá, busca brindar esperanza a las familias damnificadas y recaudar fondos para construir la mayor cantidad de viviendas posibles.

La entrada será gratuita y se invita a la población a participar y realizar sus donaciones.

La actividad también contará con transmisión a través de Medcom y opciones para donar mediante sus plataformas.

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