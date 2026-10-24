Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el lunes 26 y martes 27 de octubre

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 26 y martes 27 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para este 26 y 27 de octubre Lunes 26 de octubre Panamá Oeste Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en La Trinidad, distrito de Capira. Chiriquí Rancho El Muellero, Puerto Armuelles, distrito de Barú. Martes 27 de octubre Panamá Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz. Colón Predios de la Junta Comunal de El Congo, distrito de Donoso. Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de Calante, distrito de Kankintú.

Cancha de Multiuso de Hato Chamí, distrito de Nole Duima. Los Santos Frente a la iglesia de Bahía Honda, en el distrito de Macaracas. Panamá Este Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo. Darién Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe. Chiriquí Cancha Comunal de Bongo, distrito de Bugaba. Panamá Oeste Barriada Pueblo Nuevo, Casa Comunal de Lídice, dentro del Cuadro Béisbol, en el distrito de Capira. A continuación, las agroferias del IMA programadas para este 26 y 27 de octubre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Ipnre0K8M4 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 24, 2026