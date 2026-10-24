Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2026 - 13:35

Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el lunes 26 y martes 27 de octubre

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 26 y martes 27 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para este 26 y 27 de octubre

Lunes 26 de octubre

Panamá Oeste

  • Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en La Trinidad, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Rancho El Muellero, Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Martes 27 de octubre

Panamá

  • Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.

Colón

  • Predios de la Junta Comunal de El Congo, distrito de Donoso.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Calante, distrito de Kankintú.

  • Cancha de Multiuso de Hato Chamí, distrito de Nole Duima.

Los Santos

  • Frente a la iglesia de Bahía Honda, en el distrito de Macaracas.

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo.

Darién

  • Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Bongo, distrito de Bugaba.

Panamá Oeste

  • Barriada Pueblo Nuevo, Casa Comunal de Lídice, dentro del Cuadro Béisbol, en el distrito de Capira.

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