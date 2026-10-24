Agroferias del IMA: lugares y horarios de venta para el lunes 26 y martes 27 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 26 y martes 27 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para este 26 y 27 de octubre
Lunes 26 de octubre
Panamá Oeste
- Casa Local de La Honda, al lado de la escuela, en La Trinidad, distrito de Capira.
Chiriquí
- Rancho El Muellero, Puerto Armuelles, distrito de Barú.
Martes 27 de octubre
Panamá
- Parque Heliodoro Patiño, corregimiento de Juan Díaz.
Colón
- Predios de la Junta Comunal de El Congo, distrito de Donoso.
Comarca Ngäbe Buglé
-
Comunidad de Calante, distrito de Kankintú.
Cancha de Multiuso de Hato Chamí, distrito de Nole Duima.
Los Santos
- Frente a la iglesia de Bahía Honda, en el distrito de Macaracas.
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo.
Darién
- Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
Chiriquí
- Cancha Comunal de Bongo, distrito de Bugaba.
Panamá Oeste
- Barriada Pueblo Nuevo, Casa Comunal de Lídice, dentro del Cuadro Béisbol, en el distrito de Capira.