Agroferias del IMA para el viernes 23 de octubre de 2026: lugares y horarios en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva jornada de agroferias para el viernes 23 de octubre de 2026, con puntos de venta en distintas provincias de Panamá. Las actividades comenzarán a las 8:00 a.m., y los compradores deberán llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA el viernes 23 de octubre?

Estas son las ubicaciones informadas para la jornada:

Chiriquí

Cancha Comunal de Jacú, distrito de Bugaba.

Darién

Iglesia Eben-Ezer #26 de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

Casa Comunal de Ciri de Los Santos, distrito de Capira.

¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/xFKxNgh3Gd — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 21, 2026

¿Qué llevar a las agroferias del IMA?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario recomienda a los asistentes acudir con los siguientes artículos:

Cédula de identidad personal.

Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.

El IMA anunció ocho ubicaciones para la jornada; sin embargo, en la información disponible se detallan únicamente tres. Las restantes deberán confirmarse antes de publicar el listado completo.