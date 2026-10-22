Agroferias del IMA para el viernes 23 de octubre de 2026: lugares y horarios en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva jornada de agroferias para el viernes 23 de octubre de 2026, con puntos de venta en distintas provincias de Panamá. Las actividades comenzarán a las 8:00 a.m., y los compradores deberán llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá agroferias del IMA el viernes 23 de octubre?
Estas son las ubicaciones informadas para la jornada:
Chiriquí
-
Cancha Comunal de Jacú, distrito de Bugaba.
Darién
-
Iglesia Eben-Ezer #26 de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
-
Casa Comunal de Ciri de Los Santos, distrito de Capira.
¿Qué llevar a las agroferias del IMA?
El Instituto de Mercadeo Agropecuario recomienda a los asistentes acudir con los siguientes artículos:
-
Cédula de identidad personal.
-
Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.
El IMA anunció ocho ubicaciones para la jornada; sin embargo, en la información disponible se detallan únicamente tres. Las restantes deberán confirmarse antes de publicar el listado completo.