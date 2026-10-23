Agroferias del IMA hoy viernes 23 de octubre: lugares y horarios de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de agroferias para hoy, viernes 23 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en diferentes puntos del país, con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos alimenticios.
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¿Dónde habrá agroferias del IMA hoy?
Estas son las ubicaciones informadas para la jornada:
Chiriquí
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Cancha Comunal de Jacú, distrito de Bugaba.
Darién
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Iglesia Eben-Ezer #26 de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
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Casa Comunal de Ciri de Los Santos, distrito de Capira.
Las agroferias comenzarán a las 8:00 a.m., según la programación anunciada por el IMA.