Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 07:39

Agroferias del IMA hoy viernes 23 de octubre: lugares y horarios de venta

Consulta dónde estarán las agroferias del IMA hoy viernes 23 de octubre de 2026, desde las 8:00 a.m., en Chiriquí, Darién y Panamá Oeste.

Agroferias del IMA 

Agroferias del IMA 

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de agroferias para hoy, viernes 23 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en diferentes puntos del país, con el objetivo de facilitar a la población el acceso a productos alimenticios.

Las jornadas de venta se desarrollarán en lugares habilitados por la institución, donde los consumidores podrán adquirir productos ofrecidos a través de este programa.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA hoy?

Estas son las ubicaciones informadas para la jornada:

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Jacú, distrito de Bugaba.

Darién

  • Iglesia Eben-Ezer #26 de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Ciri de Los Santos, distrito de Capira.

Las agroferias comenzarán a las 8:00 a.m., según la programación anunciada por el IMA.

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