Agroferias del IMA para el jueves 22 de octubre: lugares y horarios de venta en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las ubicaciones de las agroferias programadas para el jueves 22 de octubre de 2026, con ocho puntos de venta distribuidos en distintas provincias y regiones de Panamá. Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m., y la entidad recomienda a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.