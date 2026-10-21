Agroferias del IMA para el jueves 22 de octubre: lugares y horarios de venta en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las ubicaciones de las agroferias programadas para el jueves 22 de octubre de 2026, con ocho puntos de venta distribuidos en distintas provincias y regiones de Panamá. Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m., y la entidad recomienda a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá agroferias del IMA el jueves 22 de octubre?
Colón
-
Junta Comunal de Sabanitas, distrito de Colón.
Chiriquí
-
Rancho Comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.
Panamá Oeste
-
Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Panamá Este
-
Complejo Deportivo de Las Mañanitas, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
Parque de Cañita, distrito de Chepo.
Herrera
-
Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita.
Comarca Ngäbe-Buglé
-
Comunidad de Filo Verde, distrito de Kankintú.
Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Müna.
¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?
El IMA recomienda a los asistentes llevar:
-
Cédula de identidad personal.
Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.
La institución no especificó una hora de cierre para estas jornadas de venta.