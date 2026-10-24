Inicia operativo en el Intercambiador de San Isidro para agilizar el tráfico hacia Panamá Norte

Intercambiador de San Isidro para agilizar el tráfico hacia Panamá Norte.

Los conductores de vehículos particulares podrán utilizar un carril habilitado dentro del intercambiador Metro San Isidro , como parte de un nuevo operativo vial implementado por MiBus para contribuir a reducir la congestión vehicular en esta zona de San Miguelito.

La entidad informó que la medida permitirá el tránsito de automóviles particulares por el carril autorizado, bajo condiciones específicas y durante un horario establecido, sin afectar las restricciones aplicables a otros tipos de vehículos.

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MiBus: ¿Cuál es el horario del operativo vial en Metro San Isidro?

De acuerdo con MiBus, el operativo se desarrollará de lunes a viernes, de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., con el objetivo de facilitar la circulación vehicular durante las horas de mayor movimiento.

La entidad aclaró que el uso del carril estará sujeto a las siguientes condiciones:

Vehículos particulares: podrán utilizar el carril durante el horario establecido.

Vehículos pesados: no tendrán permitido circular por el carril habilitado.

Autobuses ajenos al sistema MiBus: tampoco podrán utilizarlo.

Metrobuses: mantienen permitido el uso del carril.

MiBus detalla cómo circular y abordar los metrobuses en Metro San Isidro

¿Cómo dirigirse hacia el norte de la ciudad?

Los usuarios podrán utilizar la vía de manera habitual. Los metrobuses que se dirijan hacia el norte circularán por el carril interno del intercambiador.

¿Cómo dirigirse hacia el centro de la ciudad?