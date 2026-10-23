Tráfico en San Isidro: horario del operativo vial en el intercambiador del Metro de Panamá

Tráfico en San Isidro @ATTTPanama

Por Noemí Ruíz Desde el pasado jueves 22 de octubre de 2026, se implementa un operativo vial en el intercambiador del Metro de San Isidro, con el objetivo de organizar el abordaje de los pasajeros que utilizan el transporte público en esta zona de Panamá Norte.

La medida se aplica de lunes a viernes, entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m., por lo que los usuarios deben tomar en cuenta los puntos de abordaje establecidos según su destino.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse