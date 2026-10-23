Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 10:08

Tráfico en San Isidro: horario del operativo vial en el intercambiador del Metro de Panamá

Desde el 22 de octubre se aplica un operativo vial de lunes a viernes en el intercambiador de San Isidro, entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m.

Tráfico en San Isidro

Tráfico en San Isidro

@ATTTPanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Desde el pasado jueves 22 de octubre de 2026, se implementa un operativo vial en el intercambiador del Metro de San Isidro, con el objetivo de organizar el abordaje de los pasajeros que utilizan el transporte público en esta zona de Panamá Norte.

La medida se aplica de lunes a viernes, entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m., por lo que los usuarios deben tomar en cuenta los puntos de abordaje establecidos según su destino.

Contenido de interés: Suspenden operativo vial en el Intercambiador de Metro San Isidro por acción policial

¿Dónde abordar el Metro Bus en San Isidro durante el operativo?

Durante el horario del operativo vial, los pasajeros deberán utilizar las siguientes áreas:

  • Hacia el centro de la ciudad: abordar en la parada externa del Metro San Isidro.

  • Hacia el norte: utilizar el intercambiador del Metro San Isidro.

¿A qué hora se realiza el operativo vial en San Isidro?

El operativo se desarrolla de 3:00 p.m. a 6:30 p.m., de lunes a viernes, según la programación anunciada.

Los usuarios que transitan por el sector deben prestar atención a los puntos de abordaje establecidos para evitar confusiones al momento de utilizar el transporte público.

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