Suspenden operativo vial en el Intercambiador de Metro San Isidro por acción policial

El operativo vial programado para este jueves 22 de octubre en el intercambiador de Metro San Isidro de MiBus fue suspendido debido a una acción policial que se mantiene en desarrollo en el sector de San Isidro, en dirección norte.

De acuerdo con el comunicado, la medida fue adoptada debido a la situación imprevista que se registra en el área, por lo que se ofrecieron disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados.

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¿Cuándo se retomará el operativo vial en Metro San Isidro?

El operativo vial será retomado este viernes 23 de octubre, en su horario habitual, de 3:00 p. m. a 6:30 p. m.

Asimismo, se recuerda a los conductores de vehículos particulares que deben seguir las indicaciones de las unidades de la Policía de Tránsito y de los inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).