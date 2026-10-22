Hoy inicia el operativo de MiBus en el Intercambiador de San Isidro hacia el Norte

El Sistema de Transporte Masivo de Panamá ( MiBus ) implementará este jueves 22 de octubre un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro, desde las 3:00 p. m. hasta las 6:00 p. m., con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el norte de la ciudad y orientar a los usuarios sobre las medidas de tránsito.

Los usuarios podrán utilizar la vía de manera habitual. Los metrobuses que se dirijan hacia el norte circularán por el carril interno del intercambiador.

#MiBusTeInforma | Desde el jueves 22 de octubre, de lunes a viernes, entre 3:00 p. m. y 6:30 p. m., se implementará un operativo vial en el intercambiador del Metro San Isidro. Hacia el centro: aborda en la parada externa Metro San Isidro. Hacia el norte: utiliza el… pic.twitter.com/nE41PXVlxp

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¿Cómo dirigirse hacia el centro de la ciudad?

Los pasajeros deberán abordar los metrobuses en la parada externa de Metro San Isidro, en dirección al centro de la ciudad.

Durante el operativo, los vehículos particulares no podrán utilizar el carril interno del intercambiador en dirección al centro.

Las medidas buscan facilitar la circulación vehicular y organizar el abordaje del transporte público en este sector de San Miguelito.