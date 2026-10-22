Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 10:21

Hoy inicia el operativo de MiBus en el Intercambiador de San Isidro hacia el Norte

MiBus implementará este jueves un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el norte.

Intercambiador de San Isidro - MiBus. 

Intercambiador de San Isidro - MiBus. 

Imagen ajustada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema de Transporte Masivo de Panamá (MiBus) implementará este jueves 22 de octubre un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro, desde las 3:00 p. m. hasta las 6:00 p. m., con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el norte de la ciudad y orientar a los usuarios sobre las medidas de tránsito.

MiBus detalla cómo circular y abordar los metrobuses en Metro San Isidro

¿Cómo dirigirse hacia el norte de la ciudad?

Los usuarios podrán utilizar la vía de manera habitual. Los metrobuses que se dirijan hacia el norte circularán por el carril interno del intercambiador.

¿Cómo dirigirse hacia el centro de la ciudad?

Los pasajeros deberán abordar los metrobuses en la parada externa de Metro San Isidro, en dirección al centro de la ciudad.

Durante el operativo, los vehículos particulares no podrán utilizar el carril interno del intercambiador en dirección al centro.

Las medidas buscan facilitar la circulación vehicular y organizar el abordaje del transporte público en este sector de San Miguelito.

Mapa del Intercambiador de San Isidro.

Mapa del Intercambiador de San Isidro.

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