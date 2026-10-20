MiBus anuncia cambios en el intercambiador de Metro San Isidro desde el jueves 22 de octubre

El Sistema de Transporte Masivo de Panamá ( MiBus ) anunció que, a partir del jueves 22 de octubre de 2026, implementará un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro, en horario de 3:00 p. m. a 6:30 p. m., con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el norte de la ciudad.

Durante este período, el carril interno del intercambiador será compartido por los metrobuses y los vehículos particulares que se dirijan hacia el norte, mientras que se aplicarán restricciones para los automóviles que circulen en dirección al centro de la ciudad.

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¿Qué cambios habrá en el intercambiador Metro San Isidro?

De acuerdo con MiBus, el operativo contempla las siguientes medidas:

Horario del operativo: de 3:00 p. m. a 6:30 p. m.

Inicio: jueves 22 de octubre de 2026.

Hacia el norte: el carril interno del intercambiador será compartido por metrobuses y vehículos particulares.

Hacia el centro: los vehículos particulares no podrán utilizar el carril interno del intercambiador en ese sentido.

La medida busca facilitar la circulación durante el horario establecido y mejorar el flujo de vehículos que se desplazan hacia el norte de la ciudad.

¿Dónde abordar el metrobús hacia el centro y hacia el norte?

MiBus explicó que los usuarios deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Si te diriges hacia el centro de la ciudad: podrás abordar el metrobús en la parada externa de Metro San Isidro, en dirección al centro.

Si te diriges hacia el norte de la ciudad: podrás continuar abordando el metrobús de manera habitual dentro del intercambiador.

La entidad recomienda a conductores y pasajeros prestar atención a las indicaciones del operativo para facilitar la circulación en el área.