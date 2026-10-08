Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 15:39

MiBus anuncia cambios en la parada de Merca Panamá desde el lunes 12 de octubre

MiBus informó que desde el 12 de octubre los buses dejarán de atender la parada de Merca Panamá a partir de las 5:00 p.m. y habilitarán una alternativa.

MiBus anuncia cambios en la parada de Merca Panamá.

MiBus anuncia cambios en la parada de Merca Panamá.

Mi Bus
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Público de Transporte Masivo de Panamá (MiBus) informó que, a partir del lunes 12 de octubre de 2026, los buses dejarán de atender la parada de Merca Panamá desde las 5:00 p.m., como parte de una modificación en el servicio de transporte público en esta zona.

Para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios, la empresa habilitó una nueva parada en la salida de la Ciudad de la Salud, ubicada cerca de Merca Panamá.

¿Dónde tomar el bus después de las 5:00 p.m. en Merca Panamá?

De acuerdo con Mi Bus, los pasajeros que necesiten utilizar el transporte público después de las 5:00 p.m. deberán dirigirse a la nueva parada habilitada en la salida de la Ciudad de la Salud.

La empresa aclaró que antes de las 5:00 p.m., el recorrido continuará operando con normalidad, por lo que los usuarios podrán utilizar la parada de Merca Panamá en el horario habitual previo a esa hora.

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