MiBus anuncia cambios en la parada de Merca Panamá desde el lunes 12 de octubre

El Sistema Público de Transporte Masivo de Panamá ( MiBus ) informó que, a partir del lunes 12 de octubre de 2026, los buses dejarán de atender la parada de Merca Panamá desde las 5:00 p.m., como parte de una modificación en el servicio de transporte público en esta zona.

Para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios, la empresa habilitó una nueva parada en la salida de la Ciudad de la Salud, ubicada cerca de Merca Panamá.

¿Dónde tomar el bus después de las 5:00 p.m. en Merca Panamá?

De acuerdo con Mi Bus, los pasajeros que necesiten utilizar el transporte público después de las 5:00 p.m. deberán dirigirse a la nueva parada habilitada en la salida de la Ciudad de la Salud.

La empresa aclaró que antes de las 5:00 p.m., el recorrido continuará operando con normalidad, por lo que los usuarios podrán utilizar la parada de Merca Panamá en el horario habitual previo a esa hora.