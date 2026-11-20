MiBus anuncia desvíos en Río Abajo este domingo por desfile.

La empresa MiBus anunció que este domingo 22 de noviembre de 2026, a partir de las 10:30 a.m., se implementarán desvíos temporales en seis rutas del sistema Metrobús debido a un desfile de bandas en el corregimiento de Río Abajo, en la ciudad de Panamá. La medida afectará la circulación habitual de los autobuses y varias paradas del sector.

De acuerdo con el comunicado, los cambios responden al cierre de un tramo de la avenida Central España, desde la calle 16 hasta la calle 5.ª de Río Abajo.

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¿Qué rutas de Metrobús tendrán desvíos en Río Abajo?

MiBus informó que las siguientes seis rutas modificarán temporalmente sus recorridos:

V201

V442

V502

V531

V539

V560

Los autobuses utilizarán vías alternas mientras se mantengan las restricciones de tránsito por el desfile.

¿Cuáles serán las paradas de Metrobús afectadas?

Según la información divulgada por MiBus, las siguientes 10 paradas estarán afectadas por los desvíos:

Calle 106 Oeste

Torres Vía España

Calle 16

Escuela República de Haití

Calle 13 - Río Abajo

Parque Lefevre 75

Calle 92 Este

Super 99 Río Abajo

Calle 5ta Río Abajo

12 de Octubre

Los usuarios que utilizan estas paradas deberán tomar en cuenta las modificaciones antes de planificar sus desplazamientos.

¿Por dónde circularán los metrobuses durante el desfile de bandas?

MiBus detalló que, debido al cierre de la avenida Central España, desde la calle 16 hasta la calle 5.ª de Río Abajo, las rutas se desviarán por la avenida Cincuentenario.

Posteriormente, los autobuses girarán a la derecha hacia la avenida Ernesto T. Lefevre y, al llegar a la intersección de la avenida 12 de Octubre con Vía España, girarán a la izquierda para retomar su recorrido habitual.

En el otro sentido, una vez que los autobuses pasen la parada Depósitos de Panamá-R, girarán a la derecha hacia la avenida Ernesto T. Lefevre.

Al llegar a la intersección con la avenida Cincuentenario, girarán a la izquierda en dirección a Balboa para continuar con su recorrido habitual.