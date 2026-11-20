Ministerio Público busca a nueve personas por presuntos delitos como homicidio.

El Ministerio Público , en coordinación con la Policía Nacional, solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de nueve hombres requeridos por su presunta vinculación con distintos delitos, entre ellos homicidio, pandillerismo, femicidio y violación.

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Las autoridades divulgaron los nombres de las personas buscadas y pidieron a quienes tengan información sobre su ubicación que la comuniquen a través de las líneas telefónicas habilitadas.

¿Quiénes son las personas requeridas por las autoridades?

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, estas son las nueve personas que mantienen requerimientos:

Victoriano Carpintero Sánchez: requerido por presuntos delitos de femicidio, robo y violación, en perjuicio de una adulta mayor.

Luis Alberto Artunduaga Vargas: por presunto delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

Orlando Pineda Romero: por presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

Joel Saldaña Hernández: por presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

Pedro Sánchez Murillo: por presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

Luis Castro Portugal: por presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

Alfredo Medrano: por presunto delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Carlos Robles Lasso: por presunto delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Carlos Eligio Gómez Paz: por presunto delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

La @policiadepanama pide colaboración de la ciudadanía para ubicar a estas nueve personas requeridas por casos de homicidio, pandillerismo y violación. pic.twitter.com/Gb09JruCS6 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

¿Dónde brindar información sobre estas personas?

Las autoridades solicitan a quienes tengan información que pueda contribuir a localizar a los requeridos comunicarse a cualquiera de los siguientes números:

104

524-2514

511-9081

La información puede ser proporcionada a través de estas líneas para facilitar las labores de ubicación de las personas requeridas.

El Ministerio Público y la Policía Nacional reiteran el llamado a la colaboración ciudadana para obtener información que permita ubicar a estos nueve hombres y avanzar en las investigaciones correspondientes.