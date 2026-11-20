Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el martes 1 de diciembre, de manera simultánea, en las provincias de Chiriquí, Herrera y Los Santos, según anunció el director de la institución, Nilo Murillo. Las bolsas navideñas tendrán un precio de B/.15 e incluirán una mayor variedad de productos.

Para esta temporada, el IMA prevé distribuir 500,000 jamones tipo picnic procesados en Panamá. Sin embargo, la institución todavía no ha divulgado el listado completo de productos que contendrán las bolsas navideñas.

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¿Qué contendrán las bolsas navideñas del IMA 2026?

Murillo confirmó que las bolsas navideñas mantendrán su precio de B/.15 y contarán con una mayor variedad de productos respecto a jornadas anteriores.

Por el momento, la información disponible establece lo siguiente:

Precio de la bolsa navideña: B/.15.

Inicio de las Naviferias: martes 1 de diciembre de 2026.

Primeras provincias: Chiriquí, Herrera y Los Santos.

Jamones previstos para distribución: 500,000 unidades tipo picnic, procesadas en Panamá.

Contenido completo de las bolsas: pendiente de confirmación oficial.

¿Se podrá comprar el jamón picnic por separado?

Desde el 1 de diciembre arrancan las Naviferias 2026 en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, simultáneamente. #GobiernoNacional pic.twitter.com/eXY4osHY05 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 20, 2026

Una de las principales consultas de los consumidores es si podrán adquirir el jamón picnic de forma individual o si su venta estará vinculada a la bolsa navideña.

Hasta el momento, el IMA no ha confirmado si permitirá la compra del jamón por separado, por lo que se deberán esperar las próximas comunicaciones oficiales para conocer las condiciones de venta.

IMA utilizará códigos QR y una aplicación para las Naviferias

El director del IMA anunció la implementación de «Sigue el Picnic», una aplicación que permitirá a los medios de comunicación consultar información en tiempo real sobre las ventas, los puntos de distribución y la atención durante las jornadas.

También confirmó que se mantendrá el uso del código QR de la cédula de identidad personal como parte del mecanismo de compra.

Aunque las Naviferias comenzarán el 1 de diciembre en tres provincias, todavía está pendiente la divulgación del calendario completo, las ubicaciones específicas y los horarios de atención de las jornadas.