La Selección Femenina de Panamá enfrentará a Estados Unidos.

La Selección Femenina de Panamá se medirá ante Estados Unidos en un partido amistoso internacional que marcará el inicio de su calendario deportivo de 2027.

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El encuentro se disputará en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, donde el combinado panameño tendrá la oportunidad de enfrentarse a una de las selecciones más reconocidas del fútbol femenino internacional.

¡Amistoso iniciando el 2027!



La Selección Femenina iniciará el 2027 disputando un amistoso internacional Estados Unidos el 12 de enero en Carson, California.



Próximamente se conocerán más detalles sobre este importante partido. #MareaQueLate pic.twitter.com/zVV8KqJ5ku — FEPAFUT (@fepafut) November 16, 2026

¿Cuándo y dónde jugará Panamá contra Estados Unidos?

El compromiso está programado para el 12 de enero de 2027, a las 9:00 p.m., en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Este encuentro será el primer partido del año para la Selección Femenina de Panamá bajo la dirección técnica de Toña Is.

El amistoso permitirá al conjunto panameño comenzar el 2027 con un importante desafío internacional y continuar su preparación de cara a los próximos compromisos del fútbol femenino.