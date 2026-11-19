El segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026 se realiza este jueves 19 de noviembre desde las instalaciones de Colón 2000, en la provincia de Colón, con la participación de ciudadanos de Panamá Oeste, Colón y Darién. Durante la jornada se seleccionarán 25 ganadores que recibirán premios de hasta B/.10,000.

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El sorteo correspondiente a la región 2 contempla la entrega de B/.110,000 en premios, distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000: B/.50,000 en total.

10 premios de B/.5,000: B/.50,000 en total.

10 premios de B/.1,000: B/.10,000 en total.

Los nombres de los ganadores se incorporarán a esta publicación conforme sean anunciados y confirmados oficialmente.

Resultados de la Lotería Fiscal Regional hoy, 19 de noviembre

5 ganadores de 10,000.00 son:

Los 10 ganadores de B/.5,000 son:

Los 10 ganadores de 1,000.00 son: