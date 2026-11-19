El Ministerio de Gobierno(Mingob) mantiene un despliegue de equipos de Recursos Humanos y Auditoría en los centros penitenciarios de provincias centrales, como parte de las acciones impulsadas por la ministra de Gobierno para evaluar el desempeño de los directores y funcionarios penitenciarios, así como verificar los procesos administrativos y operativos.
¿Qué está evaluando el Ministerio de Gobierno en los centros penitenciarios?
De acuerdo con la información divulgada por la institución, las jornadas de supervisión incluyen:
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Evaluación del desempeño de los directores de los centros penitenciarios.
Revisión del trabajo del personal penitenciario.
Auditorías internas para verificar los procedimientos institucionales.
Seguimiento de los procesos administrativos y operativos de los centros.
Verificación del cumplimiento de responsabilidades y actualización de la información institucional.
Estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de control y gestión, así como dar seguimiento al funcionamiento del sistema penitenciario.