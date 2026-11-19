La fábrica rusa Benza, especializada en equipos de dispensación de combustible, anunció que permitirá a sus trabajadores tomarse un día libre para jugar Grand Theft Auto VI (GTA 6) , uno de los videojuegos más esperados de la industria. La decisión fue comunicada este jueves por la empresa a través de su página web.

La compañía, ubicada en la ciudad de Penza, a unos 640 kilómetros al sureste de Moscú, explicó que la iniciativa busca ofrecer a sus empleados la oportunidad de descansar y disfrutar del videojuego, independientemente de su género o cargo dentro de la organización.

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Fábrica rusa invita a sus empleados a disfrutar de GTA VI

«Fabricamos equipos de repostaje, desarrollamos estaciones de carga modernas y comprendemos la importancia de reponer las reservas de energía a tiempo. Esto se aplica no solo a los equipos técnicos, sino también a las personas que los producen», señaló Benza en su comunicado. «Fabricamos equipos de repostaje, desarrollamos estaciones de carga modernas y comprendemos la importancia de reponer las reservas de energía a tiempo. Esto se aplica no solo a los equipos técnicos, sino también a las personas que los producen», señaló Benza en su comunicado.

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La empresa indicó que los trabajadores interesados podrán «aparcar sus tareas laborales, apagar las máquinas, prender sus consolas y comenzar a explorar el mundo virtual de Vice City», ciudad ficticia donde se desarrolla la historia del videojuego.

Con un mensaje cargado de humor, Benza deseó a sus empleados un buen descanso y recordó que «robar autos e infringir las reglas de tránsito es mejor solo en GTA».

GTA 6 genera expectativas entre los aficionados a los videojuegos

La nueva entrega de la franquicia Grand Theft Auto, desarrollada por Rockstar Games, ha despertado un gran interés entre los seguidores de la saga, que comenzó en 1997.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, la franquicia ha superado los 470 millones de unidades vendidas, de las cuales aproximadamente 230 millones corresponden a GTA V.

La decisión de Benza refleja el interés que ha generado GTA VI, hasta el punto de que una empresa decidió incorporar su lanzamiento a una iniciativa de descanso para sus trabajadores.

FUENTE: EFE