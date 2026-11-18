El videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) habría generado aproximadamente $1,650 millones en ingresos antes de su lanzamiento, previsto para este jueves 19 de noviembre, según estimaciones de la empresa de análisis de datos Sensor Tower. La firma calcula que se han vendido alrededor de 17.07 millones de unidades mediante reservas anticipadas.

De acuerdo con las proyecciones, el 75 % de las ventas corresponde a la versión para PlayStation y el 25 % a Xbox. Sensor Tower también estima que el lanzamiento podría provocar una disminución aproximada del 10 % en la cantidad de jugadores diarios de otros videojuegos.

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¿Cuánto dinero podría generar GTA VI durante 2026?

La empresa Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games, desarrolladora de la franquicia, señaló la semana pasada que las reservas de GTA VI estaban superando ampliamente sus expectativas iniciales.

Por su parte, la firma Wedbush Securities proyecta que el videojuego podría alcanzar $3,000 millones en ingresos y superar los 30 millones de unidades vendidas antes de finalizar 2026.

GTA 6 brings back cheat codes through the in-game phone and traditional cheat input



Players can use cheats for combat, vehicles, the environment, character abilities and screen filters pic.twitter.com/aAyBpbhwVb — GTA 6 Intel (@GTAlphaintel) November 18, 2026

"GTA VI representa un momento cultural y comercial excepcional para la industria de los videojuegos (...). Se prevé que la demanda se extienda más allá de la venta de software e incluya consolas, accesorios y suscripciones de juegos a medida que los consumidores se preparan para el lanzamiento", comentó Mat Piscatella, analista de la industria de los videojuegos de Circana. "GTA VI representa un momento cultural y comercial excepcional para la industria de los videojuegos (...). Se prevé que la demanda se extienda más allá de la venta de software e incluya consolas, accesorios y suscripciones de juegos a medida que los consumidores se preparan para el lanzamiento", comentó Mat Piscatella, analista de la industria de los videojuegos de Circana.

Según datos divulgados por Circana a finales de octubre, casi uno de cada tres jugadores de consola y computadora en Estados Unidos tenía previsto comprar GTA VI.

GTA VI llega después del éxito de Grand Theft Auto V

Desde el lanzamiento de GTA V en 2013, la franquicia ha generado más de $10,000 millones en ingresos, según un informe de Take-Two Interactive.

La saga Grand Theft Auto comenzó en 1997 y ha acumulado ventas superiores a 470 millones de unidades, de las cuales aproximadamente 230 millones corresponden a GTA V, de acuerdo con cifras de la compañía.

La nueva entrega también estaría acompañada de una banda sonora con canciones de artistas como Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cardi B y Keith Richards.

FUENTE: EFE