Sismo de 5.1 se registra cerca de Chitré

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la tarde de este martes 17 de noviembre de 2026, a las 1:02 p. m., con epicentro localizado a 36 kilómetros al suroeste de Chitré, según los datos revisados del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de apenas 3 kilómetros.

El evento generó reportes ciudadanos de que el temblor se sintió con fuerza. Minutos después, el Instituto de Geociencias registró otro movimiento sísmico de magnitud 3.8 en la provincia de Los Santos.

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Instituto de Geociencias reporta dos sismos este martes 17 de noviembre

De acuerdo con los registros revisados de la institución, los movimientos presentaron las siguientes características:

Primer sismo: magnitud 5.1

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Hora: 1:02:30 p. m.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 3 kilómetros.

Epicentro: 36 kilómetros al suroeste de Chitré.

Estado del reporte: revisado.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-11-17

Hora: 1:02:30PM hora local

Magnitud: 5.1

Profundidad: 3km

Localizado en Panamá a 36km al suroeste de Chitré pic.twitter.com/0Z50k7p7vI — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) November 17, 2026

Segundo sismo: magnitud 3.8

Fecha: martes 17 de noviembre de 2026.

Hora: 1:28:29 p. m.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 8 kilómetros.

Epicentro: 23 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos.

Estado del reporte: revisado.

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Ambos eventos fueron reportados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Aunque el segundo movimiento ocurrió aproximadamente 26 minutos después del primero, todavía no se ha confirmado oficialmente si se trató de una réplica.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye un balance oficial de daños materiales o personas afectadas.