La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) anunció que, a partir del miércoles 18 de noviembre de 2026, los consumidores podrán presentar quejas y denunciar posibles irregularidades en materia de consumo mediante una nueva aplicación móvil, disponible para dispositivos Android y iOS.

La herramienta permitirá registrar los casos paso a paso, adjuntar evidencias y consultar el avance de los trámites, sin depender exclusivamente de la atención presencial en las oficinas de la institución.

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¿Cómo presentar una queja en la nueva aplicación de Acodeco?

Los consumidores interesados en utilizar el servicio deberán buscar la aplicación «Acodeco» en la tienda correspondiente a su dispositivo:

Android: Google Play Store.

iPhone (iOS): App Store.

Antes de instalarla, la entidad recomienda verificar que se trate de la aplicación oficial de Acodeco.

Una vez disponible, los usuarios podrán realizar las siguientes gestiones:

Presentar quejas y denunciar posibles irregularidades en materia de consumo.

Registrar los detalles de cada caso.

Adjuntar fotografías, facturas y códigos QR, cuando corresponda.

Consultar el avance de los trámites.

Recibir notificaciones sobre el estado y la resolución de sus casos.

Acodeco recibió más de 2,500 quejas entre enero y septiembre de 2026

Según las cifras de la institución, entre enero y septiembre de 2026 se recibieron 2,562 quejas formales, por una cuantía superior a B/.26 millones.

Con la incorporación de esta herramienta digital, Acodeco busca facilitar el acceso de los consumidores a los mecanismos de atención y seguimiento de sus reclamaciones.

La entidad exhortó a los usuarios a utilizar responsablemente la aplicación, proporcionando información veraz, clara y precisa sobre los hechos denunciados, los datos del establecimiento comercial y las evidencias disponibles.