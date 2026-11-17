Carlos Rodríguez, profesor del INCAE explica sobre las becas con el Ifarhu. TReporta

Este martes 17 de noviembre, Carlos Rodríguez, profesor del INCAE Business School, explicó los alcances del programa de becas que desarrolla esta institución en conjunto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) , dirigido a jóvenes panameños interesados en fortalecer su formación académica y desarrollar habilidades de liderazgo.

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Rodríguez explicó que esta iniciativa tiene más de seis décadas de trayectoria formando líderes para América Latina y que sus orígenes están vinculados a una iniciativa privada relacionada con la Universidad de Harvard.

El programa busca acercar estas experiencias y conocimientos a jóvenes desde la etapa de bachillerato, especialmente a quienes están próximos a iniciar su carrera universitaria, con el propósito de fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones responsables.

¿Qué ofrece el programa de becas?

La propuesta contempla una formación integral de cuatro años, enfocada en áreas de interés para las nuevas generaciones, entre ellas:

Negocios.

Tecnología.

Liderazgo.

Sostenibilidad.

Humanidades.

Además de los contenidos teóricos, los estudiantes tendrán acceso a metodologías prácticas que incluyen análisis de casos, desarrollo de proyectos, simulaciones y visitas a empresas.

Becas del Ifarhu e Incae. Conozca los detalles. TReporta

¿Qué hace diferente a este programa?

Uno de los aspectos distintivos es la exposición internacional que reciben los participantes desde el inicio de su formación.

El programa contempla módulos presenciales en Costa Rica y Panamá, además de la oportunidad de compartir experiencias con estudiantes de diferentes nacionalidades.

Esta experiencia busca ampliar la perspectiva de los jóvenes y fortalecer sus capacidades para desenvolverse en entornos profesionales diversos.

¿Cómo se incorpora la inteligencia artificial en la formación?

Rodríguez señaló que la inteligencia artificial representa una herramienta poderosa, pero destacó que su aprovechamiento debe estar acompañado del razonamiento y el pensamiento crítico.

En ese sentido, explicó que el programa busca preparar a los estudiantes para utilizar estas tecnologías sin dejar de desarrollar habilidades como la ética, el liderazgo, la toma de decisiones estratégicas y la gestión de situaciones complejas.

El objetivo es que los jóvenes puedan aprovechar las herramientas tecnológicas y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la sociedad.

¿Cómo pueden participar los jóvenes panameños?

El IFARHU abrió una convocatoria dirigida a jóvenes panameños que cumplan con los requisitos establecidos para optar por estas becas.

Entre los pasos del proceso se contempla la realización de una prueba o evaluación del INCAE, como parte de la selección de los aspirantes.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y detalles de la convocatoria en los sitios oficiales del IFARHU y del INCAE.

Esta iniciativa representa una oportunidad para que jóvenes panameños accedan a una formación con perspectiva internacional y fortalezcan sus conocimientos en áreas clave para el futuro profesional. Los interesados deberán consultar los canales oficiales del IFARHU y del INCAE para conocer las condiciones de participación y los pasos para aplicar.