El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta sanitaria a nivel nacional ante el incremento de casos de malaria en el país, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, contención, control y eliminación de esta enfermedad.

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El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, señaló que se requiere de manera inmediata que las instituciones públicas y privadas vinculadas a las regiones afectadas pongan a disposición del Minsa los recursos físicos y humanos necesarios para ejecutar el plan de acción establecido.

Regiones con mayor cantidad de casos de malaria

De acuerdo con las cifras presentadas, estas son las regiones que registran más casos:

Panamá Este: 3,053 casos.

Kuna Yala: 2,016 casos.

Darién: 1,162 casos.

Región Metropolitana: 214 casos.

Comarca Ngäbe-Buglé: 145 casos.

Panamá Oeste: 79 casos.

Veraguas: 58 casos.

Alerta por casos de malaria en Ancón

Zambrano explicó que la alerta también busca disminuir los casos de malaria en el corregimiento de Ancón, debido a que esta zona no es considerada endémica para la enfermedad.

Por esta razón, se ordenó el cumplimiento del plan de acción para el abordaje integral del brote de malaria en este corregimiento, con el propósito de contener la transmisión y evitar nuevos contagios.

¿Cómo se transmite la malaria?

La malaria no se transmite directamente de una persona a otra mediante el contacto físico. La infección ocurre a través de la picadura de un mosquito infectado que transmite el parásito a la sangre.

Durante la información brindada por las autoridades de salud, se indicó que 11 pacientes han abandonado el tratamiento, una situación preocupante porque pueden continuar siendo fuente de infección para los mosquitos que los piquen.

¿Cuáles son los síntomas de la malaria?

Entre los principales síntomas de esta enfermedad se encuentran:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Malestar general.

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir a una instalación de salud para recibir evaluación y atención médica.

Tratamiento contra la malaria

El tratamiento indicado por las autoridades incluye medicamentos antimaláricos.

Las autoridades recalcan la importancia de completar el tratamiento durante el período indicado, que puede extenderse de 7 a 14 días, para evitar que el parásito permanezca en el organismo y vuelva a activarse.

¿Qué medidas recomienda el Minsa para prevenir la malaria?

El Ministerio de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas preventivas:

Utilizar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa de manga larga, especialmente durante la noche.

Evitar áreas con abundante vegetación.

Eliminar acumulaciones de agua.

Mantener limpios los alrededores de las viviendas.

El Minsa también advierte que el mosquito transmisor tiene hábitos selváticos y puede acercarse a zonas habitadas, por lo que es importante mantener las medidas de protección, especialmente durante la madrugada.

La malaria no se transmite directamente de una persona a otra mediante el contacto físico.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a no interrumpir los tratamientos médicos y mantener las medidas de prevención para evitar nuevos contagios. Asimismo, exhortan a acudir oportunamente a los centros de salud ante cualquier síntoma relacionado con la malaria.