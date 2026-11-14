Panamá Oeste Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 18:11

Minsa suspende atención en el Centro de Salud de Veracruz por mantenimiento eléctrico

El Minsa anunció la suspensión temporal de la atención en el Centro de Salud de Veracruz este sábado 14 de noviembre. Los servicios volverán el domingo 15.

Imagen ilustrativa del MINSA.

Imagen ilustrativa del MINSA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los servicios de atención en el Centro de Salud de Veracruz fueron suspendidos a partir de las 12:00 p. m. de este sábado 14 de noviembre de 2026, debido a una interrupción programada del suministro eléctrico por trabajos de mantenimiento de la empresa Naturgy.

A través de la Región Metropolitana de Salud, la institución explicó que durante las horas de la mañana se brindó atención con normalidad, antes de la suspensión temporal de los servicios.

¿Cuándo reanudará la atención el Centro de Salud de Veracruz?

De acuerdo con el comunicado oficial, los servicios se reanudarán el domingo 15 de noviembre de 2026, en su horario regular.

El Minsa recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y, en caso de requerir atención médica durante el período de suspensión, acudir al centro de salud más cercano.

La institución agradeció la comprensión de los pacientes ante los inconvenientes ocasionados por los trabajos de mantenimiento eléctrico.

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