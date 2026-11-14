Servidores públicos recibirán el último pago del décimo tercer mes el 4 de diciembre

Los servidores públicos de Panamá recibirán el viernes 4 de diciembre de 2026 la tercera y última partida del décimo tercer mes , un desembolso que beneficiará a más de 200,000 funcionarios como parte de los pagos programados para el cierre del año y las festividades de diciembre.

Por su parte, los trabajadores del sector privado también recibirán la última partida del décimo tercer mes, cuyo pago está previsto durante las primeras semanas de diciembre, de acuerdo con las fechas establecidas por sus empleadores y las disposiciones laborales aplicables.

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¿Cuándo pagan el décimo tercer mes de diciembre de 2026?

Las fechas previstas para el pago de la última partida del décimo tercer mes son:

Sector público: viernes 4 de diciembre de 2026.

Sector privado: durante las primeras semanas de diciembre, según corresponda.

El desembolso representa un ingreso adicional para miles de trabajadores panameños durante la temporada de fin de año.

Calendario de pagos de quincenas de noviembre de 2026

Además del décimo tercer mes, los servidores públicos cuentan con un calendario de pagos de quincenas para noviembre y diciembre.

Segundo pago de noviembre:

Miércoles 25 de noviembre

Jueves 26 de noviembre

Viernes 27 de noviembre

Calendario de pagos de quincenas de diciembre de 2026

Primer pago de diciembre:

Viernes 11 de diciembre

Lunes 14 de diciembre

Martes 15 de diciembre

Segundo pago de diciembre:

Lunes 28 de diciembre

Martes 29 de diciembre

Miércoles 30 de diciembre

Las fechas de pago de las quincenas están distribuidas en varios días, por lo que los funcionarios deberán verificar cuál les corresponde según la programación de su institución.

Para verificar las fechas, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa.