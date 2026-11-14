Copa Airlines anuncia cambios de vuelos y reembolsos por fallas aéreas en Estados Unidos.

La aerolínea Copa Airlines informó que los vuelos desde y hacia Estados Unidos podrían registrar demoras y cancelaciones debido a una falla de comunicaciones en el sistema de control de tránsito aéreo estadounidense. Ante esta situación, la compañía anunció medidas especiales para que los pasajeros afectados puedan reprogramar sus viajes sin cargos adicionales.

Mediante un comunicado emitido el 13 de noviembre de 2026, Copa Airlines explicó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en los aeropuertos de ese país hasta nuevo aviso.

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La aerolínea aclaró que esta situación es ajena a su control y que las afectaciones previstas en sus operaciones no incluyen los vuelos desde y hacia Puerto Rico.

La aerolínea panameña Copa Airlines informó esta noche sobre algunas medidas que aplicarán para ayudar a los pasajeros afectados por la paralización de vuelos en Estados Unidos.



Para facilitar la reprogramación de viajes, @CopaAirlines ofrece flexibilidad de cambio a los… pic.twitter.com/cic6VEVZct — Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2026

¿Cómo cambiar un vuelo de Copa Airlines sin pagar cargos adicionales?

Copa Airlines anunció una política de flexibilidad para los pasajeros que puedan resultar afectados por las interrupciones en las operaciones aéreas hacia Estados Unidos.

Las condiciones establecidas por la aerolínea son las siguientes:

Fecha de emisión del boleto: aplica a boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026.

Fechas de viaje: vuelos programados para el 13 y 14 de noviembre de 2026, desde o hacia Estados Unidos, excepto Puerto Rico.

Cargos por cambios: los pasajeros podrán modificar sus vuelos sin pagar cargos por cambio ni diferencias de tarifa.

Fecha límite para solicitar cambios: 17 de noviembre de 2026.

Nueva fecha de viaje: los vuelos podrán reprogramarse hasta el 22 de noviembre de 2026.

Estas condiciones aplican a los destinos operados por Copa Airlines que estén incluidos en la medida.

¿Cómo solicitar un cambio o reembolso en Copa Airlines?

Los pasajeros que necesiten modificar sus itinerarios podrán gestionar los cambios mediante la sección Mis Viajes, disponible en el sitio web oficial de la aerolínea, www.copa.com.

Copa Airlines también informó que los pasajeros cuyos vuelos originales hayan sido cancelados tendrán derecho a solicitar un reembolso por boletos no utilizados o parcialmente utilizados.

Esta medida incluye tanto las tarifas reembolsables como las no reembolsables, siempre que el vuelo original haya sido cancelado.

Copa Airlines recomienda verificar el estado de los vuelos

La aerolínea recomendó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde Estados Unidos verificar el estado de sus itinerarios antes de trasladarse al aeropuerto.

Los pasajeros pueden consultar esta información a través de: