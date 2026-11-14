Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 09:49

Ataque contra vivienda del subdirector de La Prensa provoca incendio y explosiones de vehículos

La Prensa reportó un ataque contra la residencia de su subdirector, Rolando Rodríguez, en Brisas del Golf. Una explosión incendió dos vehículos.

Ataque contra vivienda del subdirector de La Prensa provoca incendio y explosión.

Ataque contra vivienda del subdirector de La Prensa provoca incendio y explosión.

Ana Canto
Por Ana Canto

La residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa, ubicada en Brisas del Golf, fue objeto de un presunto atentado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, cuando un individuo lanzó un objeto contra la vivienda que provocó una explosión y el incendio de dos vehículos.

Según informó La Prensa, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2:30 a. m., cuando una persona llegó al lugar a bordo de un taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto directamente hacia la residencia.

Explosión en residencia de Rolando Rodríguez provocó incendio de dos vehículos

De acuerdo con el reporte del medio, la explosión provocó que dos vehículos estacionados en el garaje de la vivienda se incendiaran, por lo que fue necesaria la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Al momento del incidente, la esposa del periodista se encontraba durmiendo en la residencia junto a sus mascotas.

La dama logró salir de la vivienda y resultó ilesa, según la información divulgada.

Por su parte, Rolando Rodríguez no se encontraba en el inmueble, debido a que estaba fuera de la ciudad de Panamá.

Atentado contra residencia de periodista dejó cuantiosas pérdidas materiales

El ataque ocasionó cuantiosas pérdidas materiales, principalmente por el incendio de los dos vehículos estacionados en la propiedad.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el atentado ocurrido durante la madrugada de este sábado el periodista.

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