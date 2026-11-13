Ferias de Panamá 2027: conoce cuándo serán las de Boquete, La Chorrera, David y Azuero

El Gobierno Nacional presentó el Calendario Nacional de Ferias 2027 , que contempla 35 eventos agropecuarios, industriales, artesanales, folclóricos y turísticos en diferentes regiones de Panamá. La programación incluye las tradicionales ferias de Boquete, La Chorrera, David y Azuero, además de actividades destinadas a promover la producción y el turismo interno.

El calendario fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), junto con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Feriados en Panamá 2027: calendario de días libres, carnavales y fines de semana largos

Calendario de ferias 2027 en Panamá: enero, febrero y marzo

Enero de 2027

Feria Internacional de las Flores y del Café: Boquete, Chiriquí, del 6 al 17 de enero.

Feria Agropecuaria, Industrial, Folclórica, Artesanal y Turística de San Sebastián: Ocú, Herrera, del 13 al 17 de enero.

Feria Ecoturística y Cultural de Playa Pixvae: Veraguas, del 14 al 17 de enero.

Feria del Guandú de San Francisco de la Montaña: Veraguas, del 14 al 17 de enero.

Feria Internacional de La Chorrera: Panamá Oeste, del 20 al 31 de enero.

Feria de la Sandía de Calobre: Veraguas, del 22 al 24 de enero.

Feria de la Naranja: Churuquita Grande, Penonomé, Coclé, del 28 al 31 de enero.

Feria Agropecuaria, Folclórica, Turística y Artesanal de Santa Fe: Veraguas, del 28 al 31 de enero.

Febrero de 2027

Feria Agropecuaria, Industrial, Artesanal y Turística de Veraguas: Soná, del 18 al 28 de febrero.

Feria Nacional del Búfalo: Coclesito, Colón, del 18 al 21 de febrero.

Feria de El Copé: La Pintada, Coclé, del 25 de febrero al 1 de marzo.

Feria Agropecuaria, Folclórica y Turística de San Martín: Panamá Este, del 25 de febrero al 1 de marzo.

Marzo de 2027

Feria Agropecuaria, Artesanal y Ecoturística de Santa Fe: Darién, del 4 al 8 de marzo.

Feria Internacional de David: Chiriquí, del 11 al 21 de marzo.

Feria de San José de Tolé: Chiriquí, del 18 al 21 de marzo.

Feria Agropecuaria y Turística del Café y los Cítricos de Chitra: Veraguas, del 19 al 21 de marzo.

Expo Orquídeas / Feria Internacional de las Flores y del Café: Boquete, Chiriquí, del 23 al 28 de marzo.

Ferias de abril a septiembre de 2027

Abril de 2027

Feria Nacional de Natá de Los Caballeros: Coclé, del 31 de marzo al 4 de abril.

Feria Nacional de Tortí: Panamá Este, del 1 al 5 de abril.

Feria Industrial, Comercial, Agropecuaria, Artesanal y Folclórica de Colón: del 8 al 18 de abril.

Feria de la Piña de Zanguengas: Panamá Oeste, del 15 al 18 de abril.

Feria Internacional de Changuinola: Bocas del Toro, del 15 al 18 de abril.

Feria Agrícola y Cultural de Sortová: Bugaba, Chiriquí, del 16 al 18 de abril.

Feria Internacional de Azuero: Villa de Los Santos, del 22 de abril al 2 de mayo.

Junio de 2027

Feria de la Carne y la Leche: David, Chiriquí, del 17 al 19 de junio.

Julio de 2027

Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo: Herrera, del 1 al 4 de julio.

Feria Agropecuaria, Artesanal y Turística del Queso Blanco y el Bienmesabe: Gualaca, Chiriquí, del 29 de julio al 2 de agosto.

Agosto de 2027

Feria Ganadera, Turística y Artesanal de Chiriquí Grande: Bocas del Toro, del 12 al 15 de agosto.

Septiembre de 2027

Feria de Coclé: del 9 al 13 de septiembre.

Feria Internacional del Mar: Bocas del Toro, del 15 al 19 de septiembre.

Encuentro Agropecuario del Sector Este de Panamá – Feria de Tanara: Panamá Este, del 16 al 19 de septiembre.

Ferias de octubre y noviembre de 2027

Octubre de 2027

Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y Turística de San Lorenzo: Chiriquí, del 1 al 4 de octubre.

Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y Turística de Isla Río Tigre: del 14 al 17 de octubre.

Feria del Sombrero Pinta'o: La Pintada, Coclé, del 22 al 24 de octubre.

Noviembre de 2027

Feria Agropecuaria y Artesanal de San Andrés: Chiriquí, del 25 al 28 de noviembre.

Recomendaciones para visitar las ferias de Panamá en 2027

View this post on Instagram

El calendario permitirá a productores, artesanos, comerciantes y visitantes planificar su participación en las distintas actividades programadas durante el año.

Entre los eventos de mayor tradición se encuentran las ferias de Boquete, La Chorrera, David y Azuero, que forman parte de la oferta turística y comercial del país.

A quienes planeen viajar se les recomienda verificar previamente los horarios, las condiciones de acceso y los anuncios de cada organización ferial, además de considerar posibles aumentos del tránsito vehicular durante las fechas de mayor concurrencia.

Las actividades contempladas en el calendario buscan impulsar las economías locales y promover las tradiciones, la producción agropecuaria y las expresiones culturales de las distintas regiones de Panamá.