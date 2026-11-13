Panamá Nacionales -

En diciembre habrá audiencia en el caso Odebrecht, confirma presidenta de la Corte

En el mes de diciembre se desarrollará una audiencia para uno de los aforados en el caso Odebrecht, entre los que se encuentran los diputados del Parlacen el expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, confirmó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen.