24 de Diciembre Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 14:47

Monte Rico: denuncian gran cantidad perros en una vivienda y malos olores por animales muertos

Residentes de Monte Rico, en la 24 de Diciembre, denuncian condiciones insalubres y piden intervención de las autoridades por unos 30 perros.

Moradores de Monte Rico denuncian acumulación de perros y malos olores.

Moradores de Monte Rico denuncian acumulación de perros y malos olores.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Moradores de Monte Rico, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en Panamá Este, denuncian una situación que afecta la convivencia y las condiciones sanitarias de la comunidad, debido a la presencia de aproximadamente 30 perros en una vivienda.

Según relatan los residentes, cuando algunos de los animales mueren, presuntamente son colocados en bolsas plásticas y abandonados en la vereda, lo que provoca malos olores que afectan a las familias del sector.

¿Qué denuncian los residentes de Monte Rico?

Los moradores aseguran que la situación se ha vuelto difícil de soportar debido a los fuertes olores que salen del inmueble. Además, manifiestan su preocupación por las condiciones en las que permanecen los animales y el estado de insalubridad que, según describen, presenta la vivienda. También señalan que los propietarios presuntamente no salen a atender los reclamos de la comunidad ni han dado respuesta a las inquietudes planteadas.

¿Qué han hecho las autoridades ante la denuncia?

Los afectados aseguran que han presentado denuncias en reiteradas ocasiones y que funcionarios de distintas instituciones, incluida la Juez de Paz, han acudido al lugar.

Ante esta situación, los moradores de Monte Rico reiteran el llamado a las autoridades para que realicen una inspección y adopten medidas que permitan atender las condiciones sanitarias del inmueble, garantizar el bienestar de los animales y evitar que los malos olores continúen afectando a las familias de la comunidad.

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