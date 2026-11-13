Panamá y Costa Rica refuerzan seguridad fronteriza para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

Panamá y Costa Rica buscan fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza para enfrentar el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y otras actividades del crimen organizado transnacional, mediante el intercambio de información y la coordinación de acciones operativas entre ambos países.

La iniciativa fue abordada durante la primera reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), que comenzó el jueves 12 de noviembre en David, provincia de Chiriquí, y se extenderá hasta este viernes 13 de noviembre de 2026.

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Panamá y Costa Rica coordinan acciones contra el crimen organizado en la frontera

El encuentro es encabezado por el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego, y su homólogo de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, quienes analizan mecanismos para fortalecer la prevención y respuesta ante las amenazas que afectan la seguridad de ambos países.

Durante la apertura, Ábrego destacó que la seguridad fronteriza es una prioridad para Panamá y requiere esfuerzos conjuntos entre las instituciones responsables de combatir las organizaciones criminales.

¿Qué acciones buscan implementar Panamá y Costa Rica?

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), la Comisión Binacional Fronteriza busca consolidarse como un mecanismo permanente de coordinación entre las autoridades de ambos países.

Entre las principales acciones planteadas se encuentran:

Fortalecer el intercambio de información entre las instituciones de seguridad.

Coordinar acciones operativas en la zona fronteriza.

Mejorar las capacidades de prevención frente a organizaciones criminales.

Anticipar riesgos y amenazas a la seguridad regional.

Establecer grupos nacionales de trabajo con objetivos específicos.

Implementar mecanismos de seguimiento para evaluar los resultados de los acuerdos.

Ábrego subrayó que los compromisos alcanzados durante la reunión deben traducirse en resultados verificables que permitan medir la efectividad de las acciones conjuntas.

Minseg busca fortalecer la cooperación regional mediante el Plan Firmeza

El ministro de Seguridad Pública reiteró la disposición de Panamá de profundizar su alianza con Costa Rica, respetando la soberanía, las competencias institucionales y las leyes de cada país.

La reunión forma parte de los esfuerzos del Minseg, en el marco del Plan Firmeza, para fortalecer la cooperación regional y enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional.

Las autoridades esperan que este mecanismo de coordinación permita desarrollar acciones conjuntas para mejorar la seguridad de las comunidades ubicadas en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica.