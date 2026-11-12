"Hace 18 años la Policía Nacional debió salir", dijo el ministro Ábrego tras la renuncia de Chanan Singh

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego , respondió a los cuestionamientos del exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, sobre la presencia de unidades de la Policía Nacional en los centros carcelarios de Panamá, y aseguró que, aunque la ley contemplaba su retiro hace 18 años, la institución ha tenido que continuar realizando labores de custodia.

Las declaraciones de Ábrego surgen luego de que Singh cuestionara la permanencia de agentes policiales en los perímetros internos de las cárceles y señalara la falta de respuesta a su solicitud de retirarlos.

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Frank Ábrego responde a los cuestionamientos de Chanan Singh

Al referirse a los señalamientos del exdirector penitenciario, el ministro de Seguridad expresó:

“Descubrió el agua tibia. Hace 18 años la Policía Nacional debió salir, según ley, porque su paso por las cárceles era por tiempo definido”.

Ábrego explicó que, durante ese período, no se ha logrado completar la implementación de lo establecido en la legislación sobre las funciones de custodia en los centros penitenciarios.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, respondió a los señalamientos del exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, sobre la presencia de la Policía Nacional en los centros carcelarios: “Descubrió el agua tibia. Hace 18 años la Policía Nacional debió salir, según ley,… pic.twitter.com/FMYKtgI6PD — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

“En 18 años la ley no ha podido completarse como tal y en vez de tener el sistema penitenciario mayor control sobre las cárceles, la Policía Nacional es la que ha tenido que entrar y asumir el papel de custodio policial en la gran mayoría de las cárceles panameñas”, manifestó.

Policía Nacional realiza allanamientos constantes en las cárceles, asegura Ábrego

El titular de Seguridad Pública también defendió las operaciones que realiza la Policía Nacional dentro de los centros penitenciarios para mantener el control y combatir las actividades ilícitas.

Según Ábrego, estas intervenciones no comenzaron durante la administración de Chanan Singh, sino que se desarrollaban desde antes de su llegada a la dirección del Sistema Penitenciario.

“Desde antes de que él fuera director penitenciario, todos los días, todos los meses, toda la semana realizamos operaciones de allanamiento en los distintos pabellones de todas las cárceles de Panamá”, aseguró.

Las declaraciones del ministro se producen en medio del debate sobre las responsabilidades de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario en materia de seguridad y custodia de las personas privadas de libertad.