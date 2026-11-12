"El problema es que la gestionó Stefany Peñalba": alcaldesa responde a la ATTT por parada de Westland Mall

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , respondió a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) luego de que la entidad señalara que la parada de transporte público ubicada frente a Westland Mall no cuenta con los permisos correspondientes y representa un riesgo para los usuarios y peatones.

La alcaldesa defendió la construcción de una bahía y el acondicionamiento del espacio, al asegurar que los residentes utilizan ese punto para abordar el transporte público desde hace varios años.

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Stefany Peñalba defiende construcción de bahía en Westland Mall

A través de sus declaraciones, Peñalba cuestionó las críticas hacia la obra y sostuvo que el problema no es la parada, sino que el proyecto fue gestionado por su administración.

"El problema no es la parada, señores; el problema es que la gestionó Stefany Dayan Peñalba", expresó. "El problema no es la parada, señores; el problema es que la gestionó Stefany Dayan Peñalba", expresó.

La alcaldesa afirmó que el lugar se utiliza como parada desde 2022 o incluso antes, y señaló que las imágenes históricas de Google Maps permiten observar que la comunidad ya utilizaba ese espacio.

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"Como alcaldesa, conozco el territorio y las necesidades de nuestra gente. Sabemos que lo ideal sería construir una solución más ambiciosa, como un puente elevado; sin embargo, hoy no contamos con un presupuesto de millones de dólares para ese tipo de obra", manifestó. "Como alcaldesa, conozco el territorio y las necesidades de nuestra gente. Sabemos que lo ideal sería construir una solución más ambiciosa, como un puente elevado; sin embargo, hoy no contamos con un presupuesto de millones de dólares para ese tipo de obra", manifestó.

Explicó que, ante las limitaciones presupuestarias, el municipio optó por construir una bahía y acondicionar el lugar para los pasajeros.

¿Qué dijo la ATTT sobre la parada de Westland Mall?

La ATTT informó previamente que la parada ubicada frente al centro comercial no cuenta con los permisos ni las autorizaciones necesarias para operar como punto de abordaje.

Según la entidad, esta situación representa un riesgo para los usuarios del transporte público, conductores y peatones.

Además, aseguró que había enviado varias notas a la Alcaldía de Arraiján para comunicar la situación, sin recibir respuesta hasta ese momento.

Alcaldesa pide consultar a la comunidad antes de tomar decisiones

Peñalba solicitó que cualquier decisión relacionada con la parada considere las necesidades de los residentes que utilizan diariamente el transporte público.

"Antes de tomar decisiones que afecten a la comunidad, es indispensable consultar a los residentes y presentar una solución inmediata. No basta con emitir criterios: hay que explicar cómo se resolverá el problema", sostuvo. "Antes de tomar decisiones que afecten a la comunidad, es indispensable consultar a los residentes y presentar una solución inmediata. No basta con emitir criterios: hay que explicar cómo se resolverá el problema", sostuvo.

La alcaldesa también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar una solución, aunque cuestionó lo que considera un uso político de la controversia.

"Si quieren resolver, toy. Si te obligaron y tienes instrucciones de la cochina política, no toy", expresó.

Por el momento, no se ha anunciado un acuerdo entre la Alcaldía de Arraiján y la ATTT sobre la autorización de la parada ni una posible reubicación de los pasajeros.