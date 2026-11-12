Casos de dengue bajan 13.7% en Panamá, pero el Minsa advierte que no se debe bajar la guardia

Minsa advierte que no se debe bajar la guardia

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá acumula 11,080 casos de dengue y 20 defunciones hasta la semana epidemiológica N.º 40, correspondiente al período del 4 al 10 de octubre de 2026. La cifra representa una disminución de 1,766 casos (13.7%) en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 12,846 contagios.

Pese a la reducción, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

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¿Cuáles son las regiones con más casos de dengue en Panamá?

Según el informe epidemiológico del Minsa, los 11,080 casos acumulados se clasifican de la siguiente manera:

9,644 casos de dengue sin signos de alarma.

1,372 casos de dengue con signos de alarma.

64 casos de dengue grave.

Las regiones sanitarias con mayor cantidad de contagios son:

Colón: 2,521 casos.

Metropolitana: 2,474 casos.

Chiriquí: 1,380 casos.

Panamá Oeste: 1,086 casos.

San Miguelito: 898 casos.

Panamá Norte: 866 casos.

Panamá Este: 569 casos.

Bocas del Toro: 536 casos.

El Minsa también identificó a Veracruz (727), Puerto Pilón (462), Burunga (414), Sabanitas (355) y Tocumen (344) entre los corregimientos con mayor número de casos.

Dengue en Panamá: 20 defunciones y más de 1,100 hospitalizaciones

El informe registra 1,188 hospitalizaciones por dengue en lo que va de 2026, una disminución del 1.5% frente a las 1,206 notificadas durante el mismo período de 2025.

Asimismo, se mantiene un acumulado de 20 defunciones asociadas al dengue, distribuidas de la siguiente manera:

Colón: 4 defunciones.

Bocas del Toro, Los Santos y Chiriquí: 3 defunciones cada una.

Región Metropolitana: 2 defunciones.

San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas: 1 defunción cada una.

El grupo de edad con mayor número de casos es el de 10 a 14 años, con 1,256 contagios y una tasa de incidencia acumulada de 338.9 casos por cada 100,000 habitantes.

Minsa recomienda eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue

El Ministerio de Salud informó que mantiene los operativos de prevención y control del dengue mediante el personal de Control de Vectores y las estrategias de Promoción de la Salud.

Entre las principales recomendaciones están:

Eliminar recipientes y objetos inservibles que puedan acumular agua.

Mantener tapados y protegidos los depósitos utilizados para almacenar agua.

Revisar periódicamente patios, jardines y alrededores de las viviendas.

Evitar la acumulación de agua estancada en recipientes.

Las autoridades reiteraron que, aunque los contagios han disminuido en comparación con 2025, la prevención debe mantenerse de forma permanente para reducir la reproducción del mosquito transmisor.