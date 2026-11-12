Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana: conozca las fechas de pago por ACH y cheque

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán la próxima semana el pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2026. Los desembolsos están programados para el martes 17 y jueves 19 de noviembre, dependiendo de la modalidad de cobro registrada por cada beneficiario.

De acuerdo con el calendario de la CSS, quienes reciben sus pensiones mediante transferencia bancaria (ACH) cobrarán primero, mientras que los beneficiarios que utilizan cheques deberán acudir a los centros de pago correspondientes.

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Contenido de interés: Jubilados y pensionados: ¿Quiénes podrían recibir hasta B/.200 en bonos durante diciembre?

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?

Las fechas establecidas por la CSS para la segunda quincena son:

Martes 17 de noviembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Jueves 19 de noviembre: pago mediante cheque.

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán presentar su cédula de identidad personal vigente al momento del retiro.

Imagen Creada con IA/Telemetro

La entrega de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se realiza en el horario establecido por la institución, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

¿Qué pagos y bonificaciones recibirán los jubilados en diciembre?

Además de las pensiones habituales, diciembre contempla bonificaciones para determinados jubilados y pensionados que cumplen los requisitos establecidos.

Entre los beneficios previstos se encuentran:

Bono de fin de año de B/.60.00: dirigido a beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales.

Bonificación de B/.100.00: destinada a determinados jubilados y pensionados que cumplen las condiciones establecidas en la Ley 70 de 2011.

Bono permanente de B/.40.00: correspondiente al último desembolso anual del beneficio establecido mediante la Ley 438 de 2024.

La entrega de estos beneficios dependerá de las condiciones aplicables a cada programa. Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la CSS para conocer las fechas de pago de las bonificaciones de diciembre.