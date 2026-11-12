Jubilados y pensionados cobrarán la próxima semana: conozca las fechas de pago por ACH y cheque

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán la próxima semana el pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2026. Los desembolsos están programados para el martes 17 y jueves 19 de noviembre, dependiendo de la modalidad de cobro registrada por cada beneficiario.
Contenido de interés: Jubilados y pensionados: ¿Quiénes podrían recibir hasta B/.200 en bonos durante diciembre?
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?
Las fechas establecidas por la CSS para la segunda quincena son:
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Martes 17 de noviembre: pago mediante transferencia bancaria (ACH).
Jueves 19 de noviembre: pago mediante cheque.
Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deberán presentar su cédula de identidad personal vigente al momento del retiro.
La entrega de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se realiza en el horario establecido por la institución, de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.
¿Qué pagos y bonificaciones recibirán los jubilados en diciembre?
Además de las pensiones habituales, diciembre contempla bonificaciones para determinados jubilados y pensionados que cumplen los requisitos establecidos.
Entre los beneficios previstos se encuentran:
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Bono de fin de año de B/.60.00: dirigido a beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales.
Bonificación de B/.100.00: destinada a determinados jubilados y pensionados que cumplen las condiciones establecidas en la Ley 70 de 2011.
Bono permanente de B/.40.00: correspondiente al último desembolso anual del beneficio establecido mediante la Ley 438 de 2024.
La entrega de estos beneficios dependerá de las condiciones aplicables a cada programa. Los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la CSS para conocer las fechas de pago de las bonificaciones de diciembre.