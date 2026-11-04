Jubilados y pensionados: ¿cuándo comenzarán a aplicarse los nuevos descuentos?

Los jubilados y pensionados al igual que personas de la tercera edad en Panamá podrán comenzar a exigir los nuevos descuentos en productos y servicios a partir del 2 de mayo de 2027, cuando entre en vigor la Ley 562 del 2 de noviembre de 2026.

La normativa, sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, ampliando los beneficios para este sector de la población.

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¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos descuentos para jubilados?

La Ley 562 fue publicada el lunes 2 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial N.º 30647 y establece que comenzará a regir seis meses después de su promulgación.

En cumplimiento de su promesa a los adultos mayores del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes en Consejo de Gabinete extraordinario la nueva ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios a los jubilados,… pic.twitter.com/kzkqLAX7vN — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) November 2, 2026

Por lo tanto, los nuevos beneficios podrán exigirse a partir del 2 de mayo de 2027.

Aunque la normativa ya fue sancionada y publicada oficialmente, los jubilados, pensionados y adultos mayores deberán esperar hasta que se cumpla el plazo establecido para solicitar los descuentos incorporados mediante la reforma.

¿Cuáles son los nuevos descuentos para jubilados y pensionados?

La legislación amplía los beneficios contemplados en la Ley 6 de 1987, principalmente en productos y servicios relacionados con la salud, la movilidad, el cuidado personal y las necesidades de los adultos mayores.

Entre los descuentos se encuentran:

Medicamentos: 20 %, con receta médica a nombre del beneficiario, salvo los medicamentos de venta libre.

Consultas médicas: 25 % en medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas.

Exámenes de laboratorio: 20 %.

Servicios radiológicos: 30 %.

Tratamientos oncológicos: 30 % en procedimientos, terapias, medicamentos e insumos contemplados en la normativa.

Equipos de asistencia: 20 % en artículos como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y camas hospitalarias.

Pañales desechables para adultos: 20 %.

Servicios funerarios: 25 % en ataúdes y servicios contemplados en la ley.

Adecuaciones de vivienda: 15 % en determinados elementos destinados a mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad de la vivienda principal.

La normativa también contempla otros beneficios y condiciones específicas para acceder a los descuentos.

¿Quiénes podrán beneficiarse de la nueva ley?

La Ley 562 establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad que cumplan los requisitos legales.

Entre los beneficiarios se encuentran los ciudadanos panameños de 55 años o más, en el caso de las mujeres, y 60 años o más, en el caso de los hombres, así como jubilados y pensionados conforme a las condiciones de la normativa.

También contempla a extranjeros con residencia permanente en Panamá, bajo los requisitos de edad establecidos en la ley.

¿Qué pasa si un comercio no aplica los descuentos?

La reforma también establece sanciones para las personas naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones sobre los descuentos.

Las multas podrán alcanzar los B/.5,000, según la infracción correspondiente.

Sin embargo, los nuevos beneficios y las disposiciones incorporadas mediante la Ley 562 comenzarán a aplicarse cuando la normativa entre en vigor, el 2 de mayo de 2027.