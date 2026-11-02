Jubilados y pensionados cobran hoy: ¿hasta qué hora pueden retirar su cheque de la CSS?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que reciben sus pagos mediante cheque podrán retirar el correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2026 este lunes 2 de noviembre, en los centros de pago habilitados por la institución.

La CSS estableció un horario de atención de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. para los centros de pago del área metropolitana y del interior del país, por lo que los beneficiarios deberán acudir dentro de ese período para realizar el retiro.

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¿Hasta qué hora pueden cobrar los jubilados y pensionados hoy?

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, los beneficiarios podrán retirar sus cheques hasta la 1:00 p.m. de este lunes 2 de noviembre.

Los detalles de la jornada son los siguientes:

Fecha de pago: lunes 2 de noviembre de 2026.

Horario: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Modalidad: pago mediante cheque.

Período: primera quincena de noviembre.

Lugares: centros de pago habilitados en el área metropolitana y el interior del país.

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Para retirar el cheque, los jubilados y pensionados deberán presentar su cédula de identidad personal vigente.

¿Por qué las oficinas públicas cierran a la 1:00 p.m. este 2 de noviembre?

El Decreto Ejecutivo N.º 26 del 15 de octubre de 2026 establece que las oficinas públicas nacionales y municipales deberán cerrar a partir de la 1:00 p.m. de este lunes 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

La disposición contempla el cierre anticipado de las oficinas públicas comprendidas en el decreto, mientras que las dependencias que prestan servicios esenciales deberán atender las disposiciones correspondientes.

En el caso de los jubilados y pensionados, el horario anunciado por la CSS para el retiro de cheques también finaliza a la 1:00 p.m.

¿Cuándo será el próximo pago a jubilados y pensionados de la CSS?

El calendario de noviembre contempla una segunda jornada de pagos, con fechas diferenciadas según la modalidad de cobro.

Los beneficiarios deben consultar la programación oficial de la CSS para confirmar cuándo les corresponde recibir su próxima quincena, ya sea mediante transferencia bancaria o cheque.

La institución recomienda acudir a los centros de pago con la documentación requerida y mantenerse atentos a sus canales oficiales ante cualquier actualización.