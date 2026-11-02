Día de los Difuntos: habilitan paso vehicular hacia el cementerio de El Valle de Antón tras deslave.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilitó este lunes 2 de noviembre el paso vehicular por la carretera que conduce hacia El Valle de Antón, a través del cerro La Cruz, con el objetivo de facilitar el acceso al cementerio municipal durante la conmemoración del Día de los Difuntos .

¿Qué ocurre en el área del cerro La Cruz?

Pese a la habilitación del paso, en el sector continúan los trabajos para estabilizar el terreno, luego del deslave registrado en esta vía tras el terremoto del pasado 9 de octubre del 2026. Lo que provocó inestabilidad en el terreno.

Las labores buscan atender las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra y avanzar en la recuperación de las condiciones de seguridad de la carretera.

El @MOPPma habilitó el paso vehícular en la carretera que conduce hacia El Valle de Antón por el Cerro La Cruz, para facilitar el acceso al cementerio municipal este 2 de noviembre. En el área se mantienen trabajos para estabilizar el terreno, luego del deslave. pic.twitter.com/xHSTzFY9wD — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

¿Qué deben tomar en cuenta los conductores?

La habilitación permitirá el desplazamiento de los vehículos hacia el cementerio municipal durante esta fecha. Sin embargo, debido a que se mantienen los trabajos en el área, se recomienda a los conductores transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.

El MOP mantiene las labores de estabilización del terreno en el cerro La Cruz, mientras se facilita el acceso vehicular a uno de los puntos visitados por las familias durante el Día de los Difuntos.