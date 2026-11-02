Día de los Difuntos: habilitan paso vehicular hacia el cementerio de El Valle de Antón tras deslave.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilitó este lunes 2 de noviembre el paso vehicular por la carretera que conduce hacia El Valle de Antón, a través del cerro La Cruz, con el objetivo de facilitar el acceso al cementerio municipal durante la conmemoración del Día de los Difuntos.
¿Qué ocurre en el área del cerro La Cruz?
Pese a la habilitación del paso, en el sector continúan los trabajos para estabilizar el terreno, luego del deslave registrado en esta vía tras el terremoto del pasado 9 de octubre del 2026. Lo que provocó inestabilidad en el terreno.
Las labores buscan atender las afectaciones ocasionadas por el deslizamiento de tierra y avanzar en la recuperación de las condiciones de seguridad de la carretera.
¿Qué deben tomar en cuenta los conductores?
La habilitación permitirá el desplazamiento de los vehículos hacia el cementerio municipal durante esta fecha. Sin embargo, debido a que se mantienen los trabajos en el área, se recomienda a los conductores transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones del personal que se encuentra en el lugar.
El MOP mantiene las labores de estabilización del terreno en el cerro La Cruz, mientras se facilita el acceso vehicular a uno de los puntos visitados por las familias durante el Día de los Difuntos.