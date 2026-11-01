¿Qué se conmemora el 2 de noviembre en Panamá?

Cada 2 de noviembre , Panamá conmemora el Día de los Difuntos, una fecha dedicada a recordar y honrar a las personas fallecidas. Durante esta jornada, numerosas familias visitan los cementerios, llevan flores a las tumbas de sus seres queridos y participan en actividades religiosas.

La conmemoración, que este año corresponde al lunes 2 de noviembre de 2026, también marca el inicio de las fechas tradicionales del Mes de la Patria, antes de las celebraciones del 3, 4 y 5 de noviembre.

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¿Por qué se celebra el Día de los Difuntos el 2 de noviembre?

El Día de los Fieles Difuntos tiene su origen en la tradición de la Iglesia católica, que dedica esta fecha a la oración por las almas de quienes han fallecido.

La conmemoración se extendió a partir del siglo X, impulsada por San Odilón de Cluny, y con el paso del tiempo se convirtió en una tradición religiosa y cultural en distintos países.

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En Panamá, es habitual que las familias acudan a los cementerios para limpiar y adornar las tumbas, colocar flores y recordar a sus familiares fallecidos.

También se realizan ceremonias religiosas y actos de homenaje a figuras históricas del país.

¿Hay ley seca el 2 de noviembre en Panamá?

Durante el Día de los Difuntos, en Panamá se aplican restricciones relacionadas con la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

La denominada ley seca contempla la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y de su consumo en lugares públicos, así como restricciones para la realización de bailes públicos.

Tradicionalmente, estas medidas se aplican desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 2 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

Los ciudadanos y establecimientos comerciales deben mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades para conocer las condiciones aplicables en sus respectivos distritos.

¿El 2 de noviembre es feriado en Panamá?

Aunque el Día de los Difuntos es una fecha de conmemoración nacional, no está incluido entre los días de descanso obligatorio general para los trabajadores del sector privado establecidos en el artículo 46 del Código de Trabajo.

Sin embargo, las instituciones públicas pueden tener horarios especiales de atención, según las disposiciones emitidas para las celebraciones de noviembre.

Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos verificar los horarios de las entidades públicas y privadas antes de realizar trámites durante esta fecha.