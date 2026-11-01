Más descuentos para jubilados y pensionados: Mulino sancionará el proyecto de ley 746

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 2 de noviembre de 2026 sancionará el proyecto de ley 746, que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados y pensionados , adultos mayores en Panamá, luego de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional.

La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987 y amplía los beneficios en servicios médicos, medicamentos, restaurantes, equipos de asistencia, servicios funerarios y adecuaciones de viviendas, entre otros.

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“Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva”, expresó Mulino. “Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman. Lunes procederé a la sanción respectiva”, expresó Mulino.

El mandatario hizo referencia al acuerdo alcanzado con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; diputados de la comisión legislativa; y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

¿Cuáles son los nuevos descuentos para jubilados y pensionados?

Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman Lunes procederé a la sanción respectiva. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 30, 2026

El proyecto de ley 746 contempla beneficios para panameños y extranjeros con residencia permanente en el país que tengan 55 años o más, en el caso de las mujeres, y 60 años o más, en el caso de los hombres, así como para jubilados y pensionados.

Entre los descuentos establecidos en el documento aprobado se encuentran:

Restaurantes y medicamentos

25% de descuento en el consumo individual en restaurantes y franquicias nacionales e internacionales, con excepción de las fondas.

20% de descuento en medicamentos, con presentación de receta médica a nombre del beneficiario, salvo aquellos de venta libre.

Servicios médicos

25% de descuento en consultas de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas.

15% de descuento en servicios de optometría y oftalmología.

20% de descuento en exámenes de laboratorio.

30% de descuento en servicios radiológicos.

30% de descuento en procedimientos, terapias, medicamentos e insumos destinados al tratamiento del cáncer, conforme a lo establecido en el proyecto.

Nuevos beneficios para equipos médicos y adecuaciones de viviendas

La iniciativa también incorpora descuentos para facilitar la movilidad, la atención médica y el cuidado de los adultos mayores.

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Entre estos beneficios se incluyen:

20% de descuento en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias, colchones especializados y otros equipos de asistencia.

20% de descuento en pañales para adultos.

20% de descuento en el alquiler, reparación y mantenimiento de equipos de asistencia y movilidad, previa certificación médica.

15% de descuento en elementos destinados a adecuaciones básicas de la vivienda principal, como rampas, barras de apoyo, pasamanos y superficies antideslizantes.

En el caso de las adecuaciones de viviendas, el beneficio estará sujeto a una indicación médica o evaluación funcional y no incluirá remodelaciones generales ni ampliaciones.

Descuentos en servicios públicos, funerarias y trámites

El proyecto también establece beneficios relacionados con servicios residenciales y otros gastos.

30% de descuento en el cargo fijo del servicio telefónico residencial, siempre que el contrato cumpla las condiciones establecidas.

20% de descuento en la tasa de aseo para la vivienda principal, conforme a los requisitos previstos.

25% de descuento en la compra de ataúdes y urnas, así como en servicios funerarios cuando el fallecido sea jubilado, pensionado o adulto mayor.

20% de descuento en determinados gastos notariales y de registro vinculados con viviendas que cumplan los requisitos del régimen de interés preferencial.

Asimismo, se contemplan exoneraciones de impuestos para determinados insumos médicos, como bolsas de colostomía, sondas urinarias y otros productos especificados en el documento.

¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos descuentos para jubilados?

Aunque el presidente José Raúl Mulino anunció que sancionará el proyecto de ley 746 el lunes 2 de noviembre, los nuevos beneficios no comenzarán a aplicarse inmediatamente después de la sanción presidencial.

El documento establece que la ley entrará en vigencia seis meses después de su promulgación.

Por lo tanto, será necesario esperar su publicación oficial para determinar la fecha exacta en que comenzarán a regir las nuevas disposiciones.

Los beneficiarios podrán acreditar su condición mediante los documentos de identificación establecidos en la normativa.