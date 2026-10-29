Pago de jubilados y pensionados de noviembre 2026: fechas de depósito ACH y cheques de la CSS

Pago de jubilados y pensionados de noviembre 2026 @Nono

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) cuentan con un calendario de pagos para noviembre de 2026 que contempla fechas diferentes según la modalidad de cobro. El primer depósito mediante ACH se realizará el viernes 30 de octubre, mientras que quienes reciben sus prestaciones mediante cheque tendrán su primer pago el lunes 2 de noviembre.

La programación también establece las fechas correspondientes a la segunda quincena, tanto para los beneficiarios que reciben depósitos bancarios como para quienes cobran mediante cheque.

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Contenido de interés: Jubilados y pensionados cobrarán este viernes: CSS adelanta el primer pago de noviembre

Calendario de pago de jubilados y pensionados de la CSS en noviembre 2026

Las fechas programadas son las siguientes:

Los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones mediante depósito bancario podrán verificar la acreditación de sus pagos a través de los canales habituales de sus entidades financieras.

Nuevos descuentos para jubilados avanzan en la Asamblea Nacional

Además del calendario de pagos, los jubilados y pensionados podrían acceder a nuevos beneficios contemplados en el Proyecto de Ley 746, aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional.

Entre las propuestas se encuentra un descuento del 20% en pañales para adultos, según explicó Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Jubilados.

La iniciativa también contempla los siguientes beneficios:

30% de descuento en tratamientos oncológicos.

20% de descuento en medicamentos.

15% de descuento en artículos para adaptar las viviendas de adultos mayores, como barandales y pisos especiales.

Cortés explicó que se acordó proponer el descuento del 20% en pañales para adultos en lugar de eliminar impuestos sobre estos productos.

El Proyecto de Ley 746 todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente antes de que los nuevos beneficios puedan entrar en vigor.